A bronzérem ajándék volt a születésnapjára

A versenyen ünnepelte születésnapját Müller Albert János. Az ifjú zongorista, aki zenekedvelő család tagja, kisgyermekként eleinte a trombitát fújta.

Ezt ne hagyja ki! Kövekkel, husángokkal ostromolják a magyar határt a migránsok (videó)

Élete legszebb születésnapját ünnepelhette szeptember 22-én Müller Albert János. A tizenhat éves fiatal ezen a napon lett harmadik a Kárpát-medencei Nemzetközi Zongoraversenyen. Az első alkalommal útjára indított zenei tudáspróba első számú célja ifjú tehetségek felfedezése volt. A Budapesten, a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnáziumban tartott rendezvényre tíz és tizenkilenc év közötti, zongorán tanuló fiatalokat nevezhettek a Kárpát-medence országai: Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Csehország, Horvátország, Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna.

Némileg meglepő lehet, hogy annak idején, még kisgyermekként, eleinte a trombitát fújta kellő lelkesedéssel a szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskolában. – Családomban ugyan többen is zongoráztak, de miután nővérem a zeneiskolában a trombita mellett kötelezte el magát, így én is követtem példáját – adott magyarázatot egykori választására. – De később rájöttem, hogy nem ez lesz az én hangszerem. Elkezdtem zongorázni és nagyon gyorsan egyértelművé vált számomra, hogy a lehető legjobban döntöttem. Nem munka, hanem öröm számomra ezen a hangszeren játszani.

Emlékezete szerint a váltás a második osztály első félévének végén történhetett. A család által ismert Főglein Klára zongoratanár keze alatt bontakoztathatta ki tehetségét. Nem is telt el sok idő, és jöttek az elismerése méltó versenyeredmények is. – Albertet nyolc éve tanítom, az elmúlt esztendőkben számtalan versenyen sikeresen szerepelt – mondta el lapunknak Főglein Klára. – Példaként hadd említsem a budapesti Nemzetközi Chopin Zongoraversenyeket, ezeken több alkalommal is letette névjegyét. Sokoldalú fiatalember, a zongorázás mellett énekel a középiskolai kórusban és hobbi szinten focizik. Családjával rendszeresen jár komolyzenei hangversenyekre. Olyan családban nőtt fel, melyben édesanyja, édesapja és négy testvére is aktívan zenél. Mindannyian a szekszárdi zeneiskolában tanultak énekelni, zongorázni, klarinétozni és trombitálni. Innen ered az ismeretség. A Chopin-versenyeknél érdemes egy pillanatra lehorgonyozni, már csak azért is, mert a fiatal számára egyértelműen ez a lengyel származású zeneszerző a nagy kedvenc. A Kárpát-medencei Nemzetközi Zongoraversenyen is egy Chopin-, valamint egy – kötelező – Bartók-szerzeménnyel mutatkozott be.

– Az utolsó hang leütésekor éreztem, hogy sikerrel vettem az akadályt, ez megnyugvással töltött el – idézte fel érzéseit Albert. – Több versenytársam is elég nehéz darabot adott elő, kellő technikai tudással. A zsűri viszont úgy látta, hogy engem illet a harmadik hely és ennek a döntésnek végtelenül örültem.

Mint a bevezetőben olvasható, élete legszebb születésnapját ünnepelhette ezen a napon az ifjú tehetség. A megállapítás ugyanakkor pontosításra szorul, mert úgy helyes, hogy élete eddigi legszebb születésnapját ünnepelte. Hiszen jönnek még további versenyek, melyek közül remélhetőleg több is szeptember 22-én lesz.

A billentyűket Szekszárdon gyúrja A zsűri elnöke Eckhardt Gábor volt, a Liszt Ferenc Zeneművészeti egyetem tanára, a bírálóbizottság négy tagja pedig Kolozsvárról, Budapestről, Szabadkáról és Ungvárról érkezett. A verseny ötvenhét növendék részvételével, három korcsoportban zajlott le. A megmérettetés anyaga két különböző stílusú és karakterű mű előadása volt, amelyből az egyik vagy Bartók Béla, vagy Kodály Zoltán zongoraműve lehetett. Müller Albert János Chopin: b-moll nocturne és Bartók: Szonatina című opuszaival bizonyította tehetségét. Szekszárdon járt általános iskolába, jelenleg Pécsett tanul a Szent Mór Katolikus Gimnáziumban, mely intézmény egyúttal zeneiskola is. Képezhette volna magát zongorán ebben a gimnáziumban is, de úgy döntött, hogy mestere, Főglein Klára mellett marad, jelenleg is nála folytatja hangszeres tanulmányait.

Borítókép: Müller Albert János a díjkiosztó ünnepség után a hangversenyteremben