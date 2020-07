A cél a biztonságos, zavartalan, állagmegóvó közlekedés

Még az idén számos helyen módosulhat Tolna közlekedési forgalmi rendje. A tervezett változtatásokról csütörtökön tartottak lakossági tájékoztatót.

– A célunk a biztonságos, gyors, zavartalan és állagmegóvó közlekedési feltételek megteremtése – mondta Berta Zoltán, Tolna alpolgármestere a város forgalmi rendjének tervezett átfogó módosításáról szóló lakossági tájékoztatón, a tolnai MAG-Házban.

Megírtuk: tavaly a helyi képviselő-testület egy szakemberekből, képviselőkből álló munkacsoportot hozott létre a település forgalmi rendjének felülvizsgálatára. A munkacsoport helyszíni bejárások során tételesen megvizsgálta a városi közlekedés rendjét, majd – figyelembe véve a lakossági jelzéseket is – megtette javaslatait a módosításokra. Összesen több mint ötven változtatási elképzelés született. Ezek közül bizonyos utcák egyirányúsítása az az intézkedés, amelyre az érintett lakosság a legérzékenyebb. (A kerékpárosok továbbra is mindkét irányban közlekedhetnének ezekben az utcákban is.)

Az egyirányúsítás esetén merül fel a leginkább az „állagmegóvó közlekedés” szempontja is. Számos keskeny burkolatú utcán két autó nem fér el egymás mellett, a szemből érkező járműveknek le kell húzódniuk a padkára. Ez pedig idővel nemcsak az útburkolatok és a padkák állagát rongálja, hanem az ott közlekedő járművekét is.

Elsősorban ilyen megfontolásból a tervek szerint egyirányúsítanák az egymással párhuzamos Táncsics, Vörösmarty, Mikszáth és Bocskai utcákat. Ugyancsak megszűnne a kétirányú forgalom a Tavasz (Akácfa) és a Kinizsi utcában. A Szent Imre utca is egyirányú lenne, ahogy Mözsön a Hunyadi utca, az Iskola utca és az Alkotmány utca egy-egy szakasza. Az Eötvös utcai iskola körül is egy irányba terelnék a forgalmat.

A város közlekedésének másik problémás elemét a parkolás-várakozás jelenti. Számos helyen korlátoznák a gépjárművel való megállás lehetőségét, mivel az jelenleg sok helyen akadályozza a forgalmat. Várakozási tilalom lenne a Damjanich, a Madách, a Garay, az Újrétisor, a Diófasor utcában, az Eötvös utcai iskola környékén, Mözsön, a Hunyadi utcában. Ugyanakkor – a munkacsoport ajánlásaként – új parkolóhelyeket is kijelölnének. Így a Bajcsy-Zsilinszky utca városháza felőli oldalán, a Kossuth utca 6. alatti iskolaépület előtt, az Eötvös utcai iskola környékén, a mözsi óvoda és az orvosi rendelő előtt. A gimnázium bejárata előtti területen is lennének parkolóhelyek és ennek a térnek a forgalmát is szabályoznák.

Több egyéb intézkedést is terveznek: súly- és sebességkorlátozásokat, STOP táblák kihelyezését, új, „egyértelműsítő” útburkolati jelek felfestését. Lehet olyan utca is, ahová mindkét irányból tilos lesz behajtani – az ott lakók kivételével.