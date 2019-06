A cél, hogy legyen kiszámítható és átlátható a bíróság munkája

Dr. Csullag Józsefnét nevezte ki újabb hat év időtartamra, 2026. június 30-ig a Szekszárdi Törvényszék elnökévé dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke. A régi-új törvényszéki elnök úgy véli, a fő feladat megteremteni a bíróság tekintélyéhez méltó tárgyi és szellemi környezetet, amelyben mind a bíróság dolgozói, mind pedig az ügyfelek jól érzik magukat, és alkalmas háttere a magas szintű és időszerű ítélkezésnek.

– Tulajdonképpen melyek egy törvényszék elnökének a feladatai?

– Sokrétűek a feladatok – válaszolta Csullag Józsefné.

– A bíróság alapfeladata az igazságszolgáltatás, annak feltételeit kell biztosítani, hogy megvalósulhasson a magas szintű és időszerű ítélkezés. Ez szerepel az OBH elnöke hat pontos stratégiai céljai között is első helyen. Vezetőként célom, hogy megteremtsük az ítélkezéshez szükséges tárgyi és személyi feltételeket. Biztosítani kell azt a környezetet, amely megfelel a bíróság tekintélyének, az ügyfeleknek, és keretet ad a kollégák színvonalas munkájához. Fontos a képzések megszervezése, hogy a változó jogszabályok közepette is szakszerű és zökkenőmentes legyen a munka, egységes lehessen a jogértelmezés és jogalkalmazás, együttműködésben a többi hivatásrenddel. Jogos társadalmi igény, hogy a bíróságok működése átlátható és kiszámítható legyen, és minél egyszerűbbé váljon az állampolgárok hozzáférése a bíróságokhoz. Nem elég tehát belülről szervezni a feladatokat, hanem azokat kifelé is be kell mutatni. A tájékoztatás folyamatos az internetes oldalunkon, és fontos a helyi sajtó szerepe. Ha mindez jól működik, akkor nagyobb bizalommal fordulnak hozzánk, és nőhet a bíróságok megbecsültsége.

– Hogyan fér ebbe a tevékenységbe még az ítélkezés is?

– Bele kell férnie, mert ha magam nem ítélkezem, akkor nem lesz személyes tapasztalatom arról, hogy a kollégáknak milyen problémákkal kell megküzdeniük. Szeretem is a szakmai munkát, felüdülés, ha egy-egy napra beülhetek a tárgyalóba.

– Milyen alapelvek vezérlik?

– Nagyon szabálykövető személyiség vagyok, és talán túlzottan is maximalista. Ebből következően ezt várom el a kollégáktól is, de azzal együtt szeretnék adni is. Számomra a szolgáltató bírság és a családbarát munkahely nemcsak szlogen, hanem igyekszem is megvalósítani.

– Mi ebben a munkában a legszebb, vagy legérdekesebb?

– A bírói hivatásban az a legfontosabb, hogy döntéseinkben függetlenek vagyunk. Egy-egy nehezebb jogvita megoldása elégedettséggel töltheti el az embert. Ezen kívül vannak olyan pillanatok, amikor valóban azt látjuk, hogy az ügyfél azzal az érzéssel megy ki a tárgyalóteremből, hogy győzött az igazság. A vezetői munkában alapvetően azt élvezem, hogy tudok értéket teremteni, szebbé, jobbá tenni a környezetünket. Szeretek építkezni, sok lehetőséget kipróbálni. Az a célom, hogy a dolgozóink számára a munkahelyük második otthon lehessen, ahol jól érzik magukat, ahol szívesen végzik a munkájukat. Megkapnak minden olyan juttatást, kedvezményt, amelyeknek a segítségével össze tudják egyeztetni a magánéletet a hivatással. Sikerként élem meg, ha láttathatjuk és elismertethetjük az eredményeinket.

– És mi a legnehezebb?

– A vezetői munkában annak a mennyisége, kiváltképp azért, mert a maximalizmusomból fakadóan szeretek mindent kézben tartani és mindenről tudni, de ez természetesen nem azt jelenti, hogy egyedül döntenék minden kérdésben. A kollégákkal közösen működtetjük ezt az intézményt.

– Mit csinál legszívesebben szabad idejében?

– Elsősorban olvasok, és nagyon szeretünk utazni.

– Ki a kedvenc írója?

– Kedvenc íróm Ken Follett, Jókai Mór és Rejtő Jenő.

– Televízió, mozi, színház?

– Moziba, színházba ritkán jutunk el, de a televízióban szívesen nézünk filmeket.

– Legkedvesebb költője?

– Egyértelműen Arany János.

– Ha újra kezdhetné, merre indulna?

– Lehet, hogy ugyanezt választanám. Érettségi után dac­ból választottam a jogi pályát, mert ezt senki sem ajánlotta, de végül jó döntésnek bizonyult.

– Ha a jó tündér teljesítené három kívánságát, mit kérne?

– Szeretnék egy új járásbíróságot Szekszárdon, egy új épület már régi álmom. A hivatásomban azt kívánom, hogy úgy tudjam elvégezni a feladataimat, hogy elégedettek legyenek a kollégák, és az ügyfelek is. A harmadik kívánságom magánéleti jellegű, de azt nem szeretném közhírré tenni.

Dr. Csullag Józsefné életútjának számos jelentős állomása van

Dr. Csullag Józsefné Nagy Klára Szombathelyen született 1966-ban. A pécsi egyetemen szerzett jogi diplomát summa cum laude minősítéssel. Német nyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizsgája és európai számítógép-használói jogosítványa van. A jogi szakvizsgát követően bírósági titkári munkakörben kezdte a pályát a Szekszárdi Városi Bíróságon, bírói kinevezése után polgári bírói beosztásba került. Volt városi bírósági elnökhelyettes, elnök, majd 2008. szeptember huszadikától a megyei bíróság, illetve jogutódja, a Szekszárdi Törvényszék elnökhelyettesi tisztségét töltötte be. Előbb teljes jogkörrel helyettesítette a bíróság elnökét, majd 2013.július elsejével hat évre kinevezték.

Tagja volt – több más tisztséget követően – a felvételi versenyvizsga-bizottságnak. Kitűnő eredménnyel szerezte meg az Európa jogi szakjogász képzettséget. Volt megbízott sajtószóvivő, belső adatvédelmi és oktatásfelelős, titokvédelmi felügyelő. Sokféle szakmai továbbképzésen vett részt.

Az aktuális szakmai értékelésen „kiválóan alkalmas”, majd 2011-ben „kiváló, magasabb bírói beosztásra alkalmas” minősítésben részesült. Képzések, konferenciák előadója, az OBH a gazdálkodási, létszám- és bérgazdálkodási munkacsoport és a „Digitális Bíróság” című projekt Bírósági informatikai rendszerek felkészítése az ügyfélközpontú eljárásokra munkacsoport tagjaként is tevékenykedik.

Házastársa, dr. Csullag József a Szekszárdi Munkaügyi Bíróság bírája, 2015 májusától kirendelés alapján a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon és a Pécsi Törvényszéken lát el első- és másodfokú ítélkezési tevékenységet. Egy fiuk van, aki Londonban közgazdasági tanácsadó.