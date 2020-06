A diákok és a kar tapasztalatai is pozitívak az idei záróvizsgákról

A lezárult vizsgaidőszakot még meghatározta a digitális, táveléréses mód, de a most zajló záróvizsgák már személyes jelenlét mellett történnek a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karon, mondta dr. Slezák-Bartos Zsuzsanna, a Kultúraelméleti és Alkalmazott Kommunikációtudományi Tanszék adjunktusa szerdán.

A hagyományos vizsgák jól zajlottak le. Dr. Slezák-Bartos Zsuzsanna hozzátette: nagyon odafigyelnek az egészségügyi biztonságra. A porta mellett szájmaszkokat, fertőtlenítő eszközöket helyeztek el, folyamatos a fertőtlenítés az egész épületben.

Prof. dr. habil Szécsi Gábor dékán június 17-én megerősítette: a záróvizsgákat jelenléti vizsgáztatás formájában bonyolítják ugyan, ám a megfelelő biztonsági intézkedések mellett. Az előírások rigorózusak: a vizsgázók egyenként lépnek be a vizsgahelyiségbe, meghatározott időpontban. Ezt az időpontot előre kiküldték. Egy teremben egyszerre legfeljebb két hallgató tartózkodhat. (Az is kötelező előírás egyébként, hogy egy hallgató vizsgázása közben egy másiknak is jelen kell lennie.)

A záróvizsgázók kéttagú vizsgabizottság előtt jelennek meg, amely mindig bővül egy-egy kérdező tanárral, a témáktól függően. Néhány ponton kicsit könnyítettek annak érdekében, hogy a procedúra dinamikusabb és rövidebb legyen. A szakdolgozatot csupán akkor kell megvédnie a hallgatónak, ha az opponensi jegyek eltérnek egymástól. Ha azok teljes mértékben fedik egymást, nem szükséges külön védeni a dolgozatot. Egyébiránt a szokványos menetrend alapján folyik a záróvizsgáztatás.

Ugyanakkor arra is lehetőséget adtak, hogy akik kérték, online vizsgázhassanak. Sok mindenre lehetett hivatkozni, valamennyi olyan tényezőre, amely kizárja, hogy a hallgató személyes jelenlétében mérettessék meg. Alapvetően: krónikus betegségre vagy idős családtagok szükségleteire. Ilyen esetben kérvényt kellett benyújtani, melyet a Tanulmányi Bizottság javaslata alapján a dékán bírált el. Meglepetésükre mindössze két ilyen kérvény érkezett be a karra, és mindkét igénylőnek engedélyt adtak arra, hogy online vizsgázzék. Az egyikük június 17-én tette ezt meg; furcsa volt a digitális számonkérés, de megszokható, a vizsga végül a kívánatos kerékvágásban, gördülékenyen ment végbe. A másik online záróvizsgázó június 18-án, azaz ma került sorra.

A hallgató bejelentkezett, azt követően a kamerát körbe kellett hordoznia a helyiségben – tehát a vizsgáztatók ellenőrizték, nincs-e másvalaki is ott. Nyilvánvalóan az asztalát is megmutatta. A soros tételre rövidebb felkészülési időt kapott, mint a többiek, hogy ne tudjon igénybe venni esetleg valamilyen rejtett segítséget. És ezt követően felelt online formában a bizottság előtt.

Maradéktalanul nem zárható ki a csalás lehetősége, a dékán azonban nem tapasztalt rá kísérletet, úgy észleli: az egyetemisták komolyan veszik a záróvizsgát. Önmagáért beszél az, hogy mindössze ketten kérték az online lehetőséget, őket mellesleg egészségügyi problémák miatt igazolták. Mindenki más személyesen vett részt, amiben a dékán szerint szerepet játszhat a jelenléti vizsgáztatás varázsa vagy inspiratív légköre is.

Dr. Szécsi Gábor összességében úgy ítéli meg: a vizsgák teljes mértékig rendben valósulnak meg, fennakadások nincsenek, és mind a hallgatói, mind az oktatói oldal rá tudott hangolódni erre az új munkarendre. A záróvizsgák az eredeti ütemezésnek megfelelően, június harmadik hetében érnek véget, elméletileg a jövő hét közepén lesz az utolsó.

A diplomaátadó ünnepségről egyelőre nem rendelkeztek. Érvényben van egy rektori utasítás: a karok nem tarthatnak nagyobb rendezvényeket. Ha ez az utasítás eliminálódik, vagy új kel szárnyra, és mozgásteret kapnak a rendezvények megtartásához, akkor esetleg megfontolják, hogy nyáron éljenek-e a lehetőséggel, de július közepén ilyen ünnepséget megrendezni nem feltétlenül érdemes. A dékán azt gondolja, sokkal körültekintőbb, biztonságosabb és jobb megoldás, ha megvárják vele a tanévnyitó ünnepséget.

Egyelőre azzal kalkulálnak, hogy azt követően, szeptemberben tartanának diplomaátadót. Akik addig kérik diplomájukat elhelyezkedésükhöz, azoknak megküldik postán. Akik ünnepélyes keretek között akarják átvenni, azokat behívják majd a szeptemberi átadóra. A dékán hozzátette: ugyancsak a kellő biztonsági előírások betartásával. Bizonyos korlátozások ott is élni fognak: az egy hallgatóra jutó jelenlévő hozzátartozók maximális száma vagy az emberek közti kötelező távolság.

Gyerek, család mellett sokkal nehezebb helytállni Csütörtökön az egyik földszinti terem előtt épp ketten várakoztak. Egyikük, egy 41 éves nő elmondta: tanító szakon, levelező tagozaton vannak. A felkészülést az ő esetükben az nehezítette, hogy a gyermekek otthon maradtak, a levelezősök közül ugyanis mindenkinek van családja. Tanulás közben a háztartásra is ügyeltek. Az államvizsgáról információkat e-mailben kértek és kaptak, így nem volt zsákbamacska: menete nagyjából a régi, csak maszk viselésével egybekötve zajlott. Dicsérte az intézmény rugalmasságát: online is vizsgázhattak volna, viszont nem hiányzott egy újszerű szituáció, és az az miatti plusz aggódás. Egy emberi erőforrás tanácsadó mesterképzési szakon, június 17-én vizsgázott, a 29 esztendős lány a számonkérés után arról számolt be: a személyes kontaktus hiánya miatt nehezebbnek találta a felkészülést, a tanárok azonban segítségükre tudtak lenni, és bizakodó, úgy érzi, jól sikerült vizsgája.

Borítóképünkön: A Pécsi Tudományegyetem szekszárdi karának bejárata. Legtöbben elégedetten távoztak