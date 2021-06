A dinnyések bizakodnak, a jó idő gyorsítja az érést

E héttől már magyar sárgadinnyét is lehet vásárolni a kereskedőktől, a termelők úgy számolnak, hogy július 10-e környékén a szabadföldi görögdinnye is folyamatosan hozzáférhető lesz. A hűvös tavasz a dinnyeföldeket is megviselte, itt is jellemző a késés, ugyanakkor a meleg június már nagyon kedvez a termés fejlődésének.

Ezt ne hagyja ki! Karácsonynak csak ugródeszka volt a főváros Ahhoz képest amilyen rosszul indult a növénytermesztési szezon, olyan jól folytatódik júniusban, mondta Bognár János, szedresi termelő, aki a Magyar Dinnyetermelők Országos Szövetségének is tagja, több évtizede foglalkozik dinnyetermesztéssel. Tőle kérdeztük, milyen most a hazai helyzet. – A május ellenünk volt, és a június legeleje se sokat segített a dinnyetermelőknek. Az idén a szokásos időjárástól nagyon eltért a nyár eleje. Persze az ember mindig bizakodik, most is így van ez, ha összekapja magát az idő, talán július tizedike környékére beérik a szabad földön termesztett görögdinnye is. Nem csak Tolna megyében ilyen a helyzet, sőt az ország több részén, például Békésben, még ennél is kedvezőtlenebb. A szabadföldi görögdinnye már javában virágzik a megye termőterületein, a kis dinnyék már növekednek, így ha marad a meleg idő, minden okunk megvan rá, hogy bízzunk abban, júliusban már az ízletes hazaiból vásárolhatunk. A vásárló azt látja, hogy a nagyobb bevásárlóközpontokban már ott a görögdinnye, igaz egyelőre még csak a külföldi. Azt viszont kevesen tudják, hogy a nagyobb üzletekben nem a minőségi dinnye kerül a polcokra, nyilván akkor nem is lenne ilyen olcsó, mondta Sőth Mihály kereskedő. – Mi a marokkóival kezdtük, majd a göröggel folytattuk, az első szállítmányok még nem voltak tökéletesek, volt bennük kevésbé érett is. Jelenleg az olasz görögdinnye a sláger, de van már nálunk magyar sárgadinnye is. A hazait mindenki jobban kedveli, mert nem okoz csalódást, sem az íze, sem a zamata, sem az állaga. Sokszor a vevő azt gondolja, ha olcsón veszi meg a dinnyét, akkor jó üzletet kötött, de ha a felét ki kell hogy dobja, mert nem finom, akkor többe került neki az olcsó dinnye, mintha vett volna több pénzért minőségit – tette hozzá a kereskedő. Tolna megyében Paks, Szedres, Tengelic, Medina, Kajdacs, Fadd és Németkér környékén többen is foglalkoznak dinnyetermesztéssel, bár a termelők száma évről évre csökken. Néhány hetet csúszik az idei évben a hazai szezon A Magyar Dinnyetermesztők Egyesületének elnöke, Göcző Mátyás elmondta, a termelőknek mindig 5-6 év átlagával kell számolniuk az időjárást illetően. Az időjárás már közel sem olyan, mint tíz évvel ezelőtt volt. Korábban az oltott görögdinnyéket már április első napjaiban ki tudták ültetni, és a mediterrán növény megfelelően fejlődött. Erre már az utóbbi három évben nem volt lehetőségük a termelőknek. Idén március elején vetették el a magokat, a hónap közepén beoltották a növényeket, áprilisban kezdték el a palánták kiültetését. De szembesülniük kellett a májusi pár fokos reggelekkel, ami a növények növekedéséhez nem volt elég. Emiatt csúszik a hazai szezon.