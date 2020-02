A dolgozók körében nagy sikernek örvend a farsangi mulatság

Immár hagyomány a Tolna Megyei Kormányhivatal farsangi bálja, mely harmadik alkalommal várta közönségét. A mulatságnak pénteken a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ rendezvényterme adott otthont. A több mint kétszáz résztevőt este hét órakor dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott köszöntötte, mindenkinek kellemes időtöltést, jó szórakozást kívánva.

A Kormányhivatal dolgozói körében nagy sikernek örvend a rendezvény, ezt az is bizonyítja, hogy számos kolléga jelmezbe öltözik. Így történt ez most is, például általános tetszést aratott a hölgyek-urak vegyes csapatából álló Addams Family. A kellemes muzsikát a Manu-Sokk zenekar biztosította, rajtuk kívül meglepetés vendégként fellépett a Band of StreetS csapat is. Nem maradt el a bálok egyik jellemzője, a késő esti tombola sorsolás sem.