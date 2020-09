A dolgozók védelme most létfontosságú a megye cégeinek

A koronavírus-fertőzés terjedése az élet minden területén érezteti hatását. A Tolna megyei cégek igyekeznek igazodni az éppen aktuális helyzethez, ennek megfelelően vezetnek be biztonsági intézkedéseket.

Megszoktuk, hogy egész nap rajtunk van a maszk – mondja egy Tolna megyei cég vezető beosztású munkatársa. Hozzátette, a védőfelszerelés viselése egyaránt vonatkozik az irodában és a termelésben dolgozókra. Itt előbb embereket kellett elbocsátani, mert kilátástalannak tűnt a helyzet, most meg fel kellene venni munkaerőt, csakhogy ez sem egyszerű.

Megyénk kiemelt létesítménye a Paksi Atomerőmű, ahol ennek megfelelően a járványhelyzetet kapcsán is fokozott óvintézkedéseket vezettek be. Dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató korábban elmondta, hogy ahogy tavasszal, most is az a legfontosabb, hogy biztosítani tudják a blokkok üzemeltetéséhez kulcsfontosságú üzemviteli személyzet védelmét. A műszakváltásokat ennek megfelelően alakították át. Emellett kötelezővé tették a maszkviselést, a konferenciák a személyes találkozók helyett az online térben zajlanak, többen újra otthonról végzik a munkájukat, és természetesen rendszeres a fertőtlenítés az atomerőmű területén.

A bonyhádi székhelyű General-Insped Kft. közúti árufuvarozást végez országhatáron belül és kívül egyaránt. Bányai Béla ügyvezető igazgató elmondta, hogy a járványveszély ellen az általános óvintézkedések betartásával védekeznek. Ez például azt jelenti, hogy a cég dolgozóinak a telepi zárt helyiségekben kötelező a szájmaszk viselése. Ugyanezekben a helyiségekben kézfertőtlenítők is rendelkezésre állnak. A vállalatnál hőmérsékletmérés is zajlik gyors mérővel, eddig valamennyi teszt negatív volt.

A cégvezetés az összes munkatársát a higiénés szabályok fokozott betartására kérte, az úton lévő kamionsofőröket pedig olyan szociális blokk használatára, ahol maximálisan biztosított minden tisztasági feltétel. Bányai Béla azt is közölte, hogy az óvintézkedések nem hátráltatják a munkavégzést, eltérően a korábbi, áprilisi, komoly korlátozó intézkedéseket hozó helyzettől.

A legfontosabb az óvatosság, hangsúlyozta Tarr János, a Tarr Kft. tulajdonosa. Márciusban nagy kihívás elé állította a cég dolgozóit a járvány, amikor mindenki hazakényszerült és ezért az internetszolgáltatás nagy terhelés alá került, de szerencsére fel voltak készülve rá. Akkoriban nehéz volt maszkot, védőkesztyűt, fertőtlenítőszert beszerezni, de végül sikerült. Később az alkalmazottak fele felváltva dolgozott otthonról. Most is vannak néhányan, akik otthonról végzik a munkájukat. Akik viszont terepen dolgoznak, korábban ketten mentek az ügyfelekhez, most viszont egyedül. Előfordult, hogy az ügyfél kérte, menjenek ki hozzá valamilyen probléma miatt, és kint volt az ajtón a piros cédula.

Beszereztek az önkormányzat részére harminc használt gépet az otthon tanulást segítendő. Ezekhez járt ingyenes internet-hozzáférés arra a tanévre. Közvetlenül is adtak két laptopot két családnak. Meghúzták ugyan a nadrágszíjat, ahol lehetett, de sikerült megtartani a több mint 310 dolgozót, mondta Tarr János.

