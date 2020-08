A dúzsi baleset miatt napokig korlátozások lesznek a pécsi vasútvonalon

Kisiklott egy cementszállító tehervonat három kocsija Dúzs határában vasárnap délután, kettő föl is borult közülük. Vasárnap este kezdődött a műszaki mentés. A baleset okait még vizsgálják.

A leghátsó kocsi kilépett, elkezdte összetördelni a betonaljakat, és az előtte levő két kocsit is magával rántotta. A mozdony nem csúszott le a sínpárról, emberi sérülés nem történt. A sín meggörbült. A balesetet követően Dúzs polgármestere, Kerekes József az elsők között ért a vasúti pályához. A hőgyészi őrsparancsnok a közelben lakik, a polgármester arra kérte a rendőrséget, hogy zárja le a területet. Érkeztek ugyanis fényképező nézelődök, márpedig 25 ezer voltos elektromos feszültség van jelen a pályán. Három rendőrautó jött a tamási törzstől, megcsinálták a lezárást.

Ezután a vasút emberei is megérkeztek. Az állomáson épp a polgármester mozdonyvezető öccse volt szolgálatban, áramtalanították a rendszert. Kerekes József elmondta: a mozdony és a kocsik maszek cég tulajdonát képezik, amely cég bérli a vasúti pályát a MÁV-START Zrt.-től.

A polgármester azt mondta, tapasztalatai szerint a helyszínen nem szívesen látták az érdeklődőket a cég képviselői, őt és a rendőröket sem. Miután biztonságossá vált a helyzet, két rendőrautó távozott. A tűzoltóság és a katasztrófavédelem hétfő délelőttig nem jelent meg. A műszaki mentés keretében először a kisiklott kocsik beemelésére, majd a vasúti pálya helyreállítására kerül sor. Kerekes József úgy tudja: vágják a sínekkel párhuzamos bokrokat, merthogy tarolni kell a növényzetet a helyreállításhoz.

Azt is felidézte: a vasárnapi eset hatására a szomszédos utcában föltorlódtak az autók. A forgalmas vasúti szakasz kiesése miatt vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. Vannak ugyanis dúzsiak, akik vonattal jártak dolgozni, óránként jött egy személyvonat.

Hétfőn délelőtt körülbelül huszonöt vasúti dolgozó volt a helyszínen, egyikük leszögezte: jönni fognak még bőven munkások. A baleset oka, felelőse még ismeretlen, az egyik vasúti munkatárs pedig így kommentálta az esetet. mindig mondtam, hogy át kell építeni ezt a pályát. Azt is megjegyezte, hogy várhatóan itt tölti a következő napokat, és nem fognak unatkozni. – Annyira untam mindig benn lenni az irodában – tréfálkozott.

A Magyar Távirati Iroda (MTI) vasárnap azt írta, a műszaki mentés hosszabb időt vesz igénybe, Szakály-Hőgyész és Kurd állomás között szünetel a közlekedés. Több napig lesznek korlátozások a pécsi vasútvonalon. A pálya mintegy 350 méter hosszban járhatatlanná vált, a helyreállítás napokig eltart. Vasárnap este óta már Keszőhidegkút-Gyönk és Kurd állomás között viszik pótlóbuszok az utasokat. A pécsi vonalon másfél-két órával hosszabb eljutási idővel kell számolni, a csatlakozó mellékvonalakon is késések várhatók.

Egy nagypapa, Deák Ferenc, hétfő délelőtt három kisunokájával szemlélte a fejleményeket. Mint elárulta ők is károsultjai ennek a balesetnek. Dombóvárról érkeztek, de csak kétórás késéssel, mert kétszer át kellett szállniuk. Azt mondta, ezen a szakaszon már nem egyszer érezte, hogy megbillen a vonat, már akkor megfordult a fejében, hogy esetleg ki tudna siklani. És korábbi, hasonló szerencsétlenségekre is emlékszik. Azért is érdekli őket a dolog, mert különben nagy vasútbarátok.