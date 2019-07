A Falu Program révén erősítő injekciót kap a művelődés területe

A Magyar Falu Program első pályázatán 13 milliárd forintot nyertek közösségfejlesztésre önkormányzatok és egyház közösségek. Az 5000 fő alatti települések 6 milliárdos keretére 461 nyertes pályázat jutott. A helyi egyházi közösségi terek fejlesztése elkülönített 7 milliárdos keret 487 nyertes pályázónak nyújtott segítséget.

Tolna megyét harmincnégy sikeres pályázat gyarapítja, ebből tizennyolc az önkormányzati, tizenhat pedig egyházi. Váralja egészen pontosan 21 millió 753 ezer 471 forintot bevételezhet.

– Az összegből tizenöt millió forintot fordítunk a művelődési ház vizesblokkjának rendbehozatalára és az akadály mentesítés megvalósítására – adott tájékoztatást a felhasználásról Sziebert Éva polgármester. – A maradék összegből technikai eszközöket vásárolunk, például hangosításhoz, de veszünk berendezési tárgyakat is. Lehetővé válik egy programszervező kolléga munkabér támogatása is. Emellett hagyományos helyi ételek felkutatása és elkészítése is szerepel a tervben, bizonyítandó, hogy Váralja nemcsak a kuglófról híres. Annyit még hadd mondjak el, hogy felsorolt célkitűzéseket önerőből nem lennénk képesek megvalósítani.

Iregszemcse a megnyert 21 millió 353 ezer 381 forintot ugyancsak a művelődési ház felújítására fordítja. – A létesítmény maradéktalan rendbehozatala ennél több pénzt igényel, de mi minden forintnak tudunk örülni – mondta Süvegjártó Csaba polgármester. – Most újabb előrelépés következik, ennek keretében kicseréljük az épület összes, több mint fél évszázados nyílászáróját. A cseréhez egy homlokzati szigetelés is járul. A megmaradt összeget egy programszervező egy éven át tartó foglalkoztatására fordítjuk.

Két nagy sátor megvásárlása. Ez is szerepel Sióagárd önkormányzatának listáján. A ponyva erődök árát a most megnyert, 6 millió 128 ezer 693 forint bőven fedezi. – Közösségi rendezvényeinket a jövőben a rossz idő sem zavarhatja meg – mutatott rá Gerő Attila (képünkön) polgármester. – Az összeg másik részéből egy éven át alkalmazhatunk egy közművelődési munkatársat, ez ugyancsak csökkenti a költségvetésünkre nehezedő terheket.

A két terület megyei nyertesei:



Önkormányzatok: Bogyiszló, Dalmand, Fácánkert, Fadd, Gerjen, Gyönk, Iregszemcse, Kaposszekcső, Medina, Miszla, Mucsfa, Nagydorog, Nagykónyi, Sióagárd, Tolnanémedi, Udvari, Varsád és Váralja. Egyházi helyszínek: Bogyiszlói Református Egyházközség, Római Katolikus Plébánia Cikó, Decsi Református Egyházközség, Felsőnyéki Református Egyházközség, Római Katolikus Plébánia Grábóc, Györköny-Bikácsi Társult Evangélikus Egyházközség, Szászvár Római Katolikus Plébánia Izmény, Kajdacsi Református Egyházközség, Hőgyészi Római Katolikus Plébánia Kalaznó, Döbröközi Római Katolikus Plébánia Kurd, Szedresi Református Egyházközség Medina, Hőgyészi Római Katolikus Plébánia Mucsi, Nagydorogi Református Egyházközség, Nagyszékelyi Református Egyházközség Nagyszékely, Református Egyházközség Nagyszokoly, Paksi Római Katolikus Plébánia Németkér.