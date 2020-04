A fejlesztésre szánt forrásokat csoportosítják át védekezésre

Elsősorban a saját forrásból indított beruházásokat állították le, vagy halasztották el az önkormányzatok. A felszabaduló forrásokat a járvány elleni védekezésre használják fel. A városüzemeltetésen is igyekeznek spórolni, de dolgozót sehol sem küldenek el.

A költségvetés módosításán túl vannak Szekszárdon, fogalmazott Ács Rezső polgármester. Azt is elmondta, valóban csökkennek a bevételek, ugyanakkor a kiadások szintén. A kisebb városüzemeltetést érintő beruházásokat, amelyek a működést nem befolyásolják, elhalasztják. A nagyobb fejlesztéseket, amelyekre uniós forrás áll rendelkezésre, nem állítja le a városvezető, hiszen ezekkel hamarosan el is kell számolni. Ács Rezső a veszélyhelyzet miatt elkülönített egy összeget a város büdzséjéből a védekezésre, és moratóriumot hirdetett a taxisok droszt- és az üzletek bérleti díját illetően. Az intézkedéseket sorolva kifejtette azt is, az egyik fő szempont volt az önkormányzati dolgozók megtartása. A helyi adók esetében harminc százalékos kieséssel számol Szekszárd. Ezek befizetését is módosították május végéről szeptember 30-ára. Mégis, szociális területen nemhogy nem csökkent, de tízmillió forinttal több a keret.

A veszélyhelyzetből eredő, illetve a megelőző intézkedések költségeinek biztosítása érdekében hárommillió forintos költségkeretet különített el Bátaszék, az általános tartalékkeret terhére. A működési céltartalékból három-, a felújításokra tervezett előirányzatból kettő-, a fejlesztési céltartalék előirányzatból hét-, a beruházásokra tervezett előirányzatból 2 millió 32 ezer forintot csoportosítottak át, mondta dr. Bozsolik Róbert polgármester. Áttekintették az önkormányzat nemrég elfogadott éves költségvetését is. A járványállapot elhúzódása hatással lehet az iparűzési bevételeik alakulására. Így nem kezdődik meg a Kossuth utcai civilház felújítása, nem folytatódik a Budai utca növényesítése, nem újítják fel a Budai utcai kerékpárutat, nem bővítik a térfigyelő kamerarendszert, nem folytatják a művelődési ház fűtéskorszerűsítését, és még néhány idénre tervezett egyéb beruházás sem valósul meg. Az ezek elhagyásából keletkező mintegy 42 millió forint szintén az egyensúlyi tartalékba kerül.

Adóbevétel-kieséssel számolnak, és megemelkedtek a dologi kiadások, közölte Molnárné Bereczki Annamária, a simontornyai önkormányzat hatósági osztálya igazgatási csoportjának ügyintézője. Bezárt a kastély, ami nagy érvágás. A vár is zárva van. Maszkokat kellett venni. A Sió-projekt is folyamatban van, ennek a költsége is nőtt. A képviselő-testület éppen tegnap tárgyalt a költségvetés-módosításról.

– Iparűzési adóból becsléseink szerint legalább 80 millió forinttal kevesebb folyik be idén a járvány miatt – tájékoztatott Appelshoffer Ágnes, Tolna polgármestere. A 33 milliós gépjárműadó-elvonással együtt a kb. 115 milliós „lyuk” kiegyenlítése érdekében több döntést is hoztak. A legjelentősebb, hogy 75 millió forintnyi, tartalékkeretből tervezett fejlesztést elhalasztanak. A kiemelt sportegyesületek támogatását felfüggesztik, a közművelődési és a tömegsportpályázatokra idén nem adnak támogatást. A kulturális központ programjainak jelentős részét nem rendezik meg. A polgármester szerint inkább hoznak a fentiekhez hasonló döntéseket, semmint, hogy emberek megélhetését veszélyeztessék, esetleges elbocsátásokkal.

A legnagyobb tervezett beruházás, a Tolna-Fadd-Dombori kerékpárút megépítése azonban nem került le a napirendről. Azzal együtt, hogy a pályázaton elnyert összegen felül Tolnának még mintegy 26 millió forintot kell hozzátennie a projekthez. A volt laktanyában a játszóház építését sem érinti a forráshiány, ott a munka jelenleg is folyik.

A gépjárműadó elvonása harminc, az idegenforgalmi adóé ötmillió forint kiesést jelent Tamásinak – mondta Porga Ferenc, Tamási polgármestere. Az elvont adók a nagy beruházásokat nem érintik, ezek többségében külső finanszírozású projektek. A saját erőből megvalósuló fejlesztéseik többségét azonban felfüggesztették vagy átütemezték. A felszabaduló forrást a védekezésre csoportosították át. Összesen tízmilliós keretet hoztak létre, amelyet növelnek, ha kell. Csökkentették a civilszervezetek és sportegyesületek támogatását is. A városi rendezvények egy része elmarad, így a művelődési központ is kevesebb forrást igényel. A városüzemeltetési feladatok közül csak a feltétlenül szükségeseket végzik el.

Paks esetében 81 millió forint kiesést jelent a gépjárműadó elvonása. Szabó Péter polgármester korábban úgy nyilatkozott, a költségvetés tervezésénél felkészültek váratlan kiadásokra, illetve mivel a tervek szerint júniusban nem nyit ki a strand, különleges jogrendben, saját hatáskörben átcsoportosította az üzemeltetés költségeit, pótolva a kiesett bevételt.

Dunaföldvár idei költségvetése 2 milliárd 650 millió forint. A tervezésnél úgy számoltak, hogy a gépjárműadóból 39 millió forint bevétele lesz a városnak, ezt most belső átcsoportosítással próbálják meg fedezni – mondta Horváth Zsolt polgármester. Hozzátette, hogy felfüggesztették a fejlesztéseket. Arra számít emellett, hogy a cégek forgalomcsökkenése miatt a tervezetthez képest kevesebb lesz az iparűzési adóból befolyó bevétel. Értékelni fogják az év első hat hónapját, és ha kell, módosítják a költségvetést.

A járvány okozta kiadások kapcsán Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád polgármestere elmondta, összesen 7 millió 245 ezer 463 forintról adtak számlát, mely tartalmazza az önkormányzat, annak intézményei, száz százalékos tulajdonú cégei és társulásával működő létesítménye kiadásait. Alapvetően vegyszerekre és védőeszközökre költöttek. Az elvont gépjárműadó 52 millió forintot tett ki, ennek megfelelően módosították a költségvetést. Ennyivel kevesebb pénz jut az önerőből tervezett beruházásokra, ezeket egyelőre nem indították el. Pályázati forrással támogatott beruházásaik akadálytalanul mennek a maguk útján.

A három cél Dombóváron folyamatosan készülnek a kimutatások, hogy az idei költségvetést mennyiben érinti a kialakult többletfeladatok finanszírozása, és milyen tételeket tudnak átcsoportosítani a kiadások fedezetére. Pintér Szilárd polgármester szerint a város gazdálkodásában a nagyobb problémát annak a pénzösszegnek a kiesése jelenti, amellyel a kormány döntése értelmében az önkormányzat nem gazdálkodhat. Jelentős kiesést eredményez még az önkormányzati intézmények veszélyhelyzet miatti leállásából, vagy működésük szüneteléséből eredő bevételek elmaradása. Több beruházás kezdődött meg tavasszal. Pintér Szilárd hangsúlyozta, a választási kampányban meghirdetett három cél; az új mentőállomás, valamint a sport- és szabadidős központ megépítésének, illetve a kórházi parkoló végleges megoldásának előkészítése is elindult. Sikerült megoldást találni az Arany János téren működő orvosi rendelő korszerűsítésére is, így hamarosan megkezdődhet az épület felújítása.

