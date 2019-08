A fejlesztéssekkel korszerűvé vált az orvosi ellátás Tolnában

Sok megyei településen vált korszerűbbé a betegellátás, az elmúlt hónapokban végrehajtott fejlesztéseknek köszönhetően. Akad olyan rendelő, amelyet klímaberendezéssel is elláttak, Bátaszéken pedig már helyben elérhető a fizikoterápiás kezelés.

Közel ötvenmilliós beruházásnak köszönhető, hogy pár éve teljesen korszerű felnőtt és gyermekorvosi rendelőt tudhat magáénak Bátaszék . Dr. Bozsolik Róbert polgármester elmondta, a négy körzetben egy-egy felnőtt házi orvos, egy gyermekorvos és két fogorvos látja el a betegeket, így minden praxis be van töltve. A jelentős beruházást követően évente félmillió és kétmillió forint közötti összeget költ az önkormányzat az egészségügyi ellátás korszerűsítésére. Így a rendelők klimatizálása, a várók korszerűsítése is megoldódott. Idén a felnőtt házi orvosi rendelők udvarának felújítását végezték el.

Az önkormányzat egy vállalkozót is foglalkoztat, aki a mozgásszervi betegségekben szenvedőknek nyújt gyógyulási esélyt, fizikoterápiás kezelésekkel. Ez nagy segítség a helyieknek, hiszen így nem kell Szekszárdra, a rendelőintézetbe utazniuk a betegeknek.

Báta pályázati pénzből szeretett volna orvosi eszközöket szeretett volna vásárolni, ami megoldotta volna a fogorvosi rendelő üzemeltetését, mondta Huszárné Lukács Rozália polgármester. Sajnos a benyújtott pályázat parkolópályára került, de bíznak abban, hogy ez a helyzet csak átmeneti. Két éve újították fel az egészségházat, melyben a gyermekorvosi rendelő, a védőnői szoba kapott helyett, valamint a nőgyógyászati vizsgáló, és itt működik majd – ha a hiányzó orvosi eszközöket beszerezték – a fogorvosi rendelő is. A felnőtt házi orvosi rendelőt szintén a közelmúltban újították fel, váróteremmel együtt. Terveik között szerepel a fizikoterápiás kezeléseknek helyet biztosítani az egészségházban, valamint ősztől indul a szolgáltatóházban a gyógymasszázs is.

Simontornyán régi álom teljesült a Templom utcai orvosi rendelő épületének nemrég végrehajtott, átfogó felújításával. A pályázati forrásból rendbe hozott, korszerűbb rendelők jobb ellátási körülményeket biztosítanak. A napelemes rendszer és energiahatékonysági beruházási elemek használatával az épület gazdaságosabban üzemeltethető. A városban jelenleg három háziorvosi körzet van, ebből kettő egy helyen, azaz a Templom utca 4. szám alatt. Szintén itt rendel a nemcsak a helyi, hanem a tolnanémedi és kisszékelyi pácienseket ellátó fogorvos is. Az épület emeletén szolgálati lakások vannak.

Gerjenben is néhány hónapja adták át az egészségházat. Ezzel az egészségügyi alapellátások egy helyre kerülhettek a településen, az önkormányzat pedig talált ehhez megfelelő pályázatot. Az európai uniós forrás mellé a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól is nyertek támogatást, így eszközbeszerzésre több pénzt tudtak fordítani. Vásároltak többek között röntgent, defibrillátort és EKG-készüléket is.

Lengyelben néhány hete klímaberendezéssel látták el az orvosi rendelőt, így nincs szükség többé a ventilátorra. A berendezés ráadásul fűtésre is alkalmas, így télen is hasznos lehet.

Egészen az aljzatig lebontották

Májusban Szekszárdon is elkészült a Kölcsey lakótelepi orvosi rendelő. A felújítás közel háromezer és félezer pácienst érint. A felújítással nemcsak a dolgozók, a betegek körülményei is javultak. A beruházás huszonnégymillió forintba került, amelyhez a város TOP forrásból kapott támogatást. Az épület rendbehozatala mellett számítástechnikai és orvosi eszközök beszerzésére is lehetőség nyílt. A felújítás során egészen az aljzatig bontottak, és mivel új mozgáskorlátozott mosdót alakítottak ki, szükségessé vált a falak áthelyezése. Újak a vezetékek, a világítás és az álmennyezet. A váró valamivel kisebb lett az új vizesblokk miatt, a tumultust előjegyzéssel kerülik el az itt dolgozók.

Megfelelnek a jelen kor igényeinek

Kaposszekcsőn, Döbröközön és Csikóstőttősön is korszerű rendelőben látják el a betegeket. A csikóstőttősi orvosi rendelő még 1965 épült, egészen tavaly nyárig semmilyen felújításon nem esett át. A korszerűsítéssel azonban a kor követelményeinek minden szempontból megfelel. Döbröközön nem sokkal a csikóstőttősi után, 1970-ben húzták fel a mai háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületét, amely teljes körűen megújult. A belső burkolatot és a tetőszerkezet kicseréltek, a födém leszigetelték, a fűtés és a villamoshálózat is korszerűbb lett. Kaposszekcsőn sem lehet ráismerni a régi rendelőre, amely immár akadálymentesen megközelíthető, és új parkolót is kialakítottak.