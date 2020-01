A fejlődés záloga az atomerőmű bővítése

Paks II. aktualitásairól adott tájékoztatást a Paksi Társadalmi Tanács polgármestereinek Süli János miniszter Pakson, az Erzsébet Nagyszállóban csütörtökön.

– Fontos találkozó volt ez, hiszen a polgármesterek között volt, aki most először vett részt ilyen alkalmon – mondta a Paksi Társadalmi Tanács csütörtöki ülését követő sajtótájékoztatón Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter. Az ülésen a tanácsot alkotó polgármesterek kaptak tájékoztatást Paks II. aktualitásairól és a soron következő feladatokról.

A miniszter elmondta, hogy június végén benyújtják a létesítési engedélykérelmet az Országos Atomenergia Hivatalnak. A hatóság nemzetközi szakértők bevonásával értékeli az átadott dokumentációt. A cél, hogy a beadott kérelem hiba nélküli legyen, az új blokkok pedig hatvan évig biztonságosan működjenek, megélhetést nyújtsanak a Paks környéki munkavállalóknak, illetve a befizetett adó révén hozzájáruljanak a város további fejlődéséhez.

A beruházás gazdasági vonatkozásairól is beszélt a miniszter. Elmondta, hogy az új blokkok garanciát jelentenek az olcsó áramra, amely fontos az ipar számára. Ez lehetővé teszi a fejlődést, a folyamatos foglalkoztatást, ami magával hozza a bérek emelését és a közműdíjak alacsonyan tartását.

Süli János a klímakrízisre is kitért. Az Orbán Viktor miniszterelnök által elmondottakat is hangsúlyozva arról beszélt, hogy hisztéria helyett cselekvésre van szükség. Az atomerőmű kapcsán a miniszter kiemelte, hogy a létesítmény hazánk klímavédelmi céljait is szolgálja. Paks II. évente 17 millió tonna szén-dioxid-kibocsátást teszi majd elkerülhetővé. Összevetésképpen a miniszter hozzátette, hogy a teljes magyar közlekedési szektor kibocsátása évente 12 millió tonna szén-dioxid, a magyar erdők pedig 7 millió tonna semlegesítésére képesek.

Ismét hangsúlyozta Süli János, hogy a Paks II. beruházás nemzetközi kooperációban valósul meg. Az irányítástechnikai tender győztese a francia-német Framatome-Siemens konzorcium lett, a turbinákat pedig egy amerikai-francia világcég, a General Electric-Alstom gyártja.

Az idei feladatokról a miniszter elmondta, hogy folytatják a kiszolgáló épületek felhúzását, illetve szeptember végén szeretnék beadni a földmunkákra az engedélyeztetési kérelmet, ami így év végére meglehet. Mindemellett elkezdik a környező településeket összekötő utak felújítását.