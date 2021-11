A fekete kincs, azaz a cappuccino napját ünneplik világszerte

Sokaknak az első gondolata a kávé szó hallatán az ikonikus kávékülönlegesség, a cappuccino. November 8-án tartják a fekete kincs világnapját, aminek egyharmada presszókávé, egyharmada forró tej és egyharmada tejhab.

A kávétermelés 2000 óta 50 százalékkal nőtt a legfrissebb KSH-adatközlés szerint. Nem meglepő, hogy nálunk, Európában a legelterjedtebb a kávékultúra, ugyanis mi fogyasztjuk a legtöbbet a forró italból. Egy jól elkészített cappuccino igazi élvezeti cikk az ember számára, sokan desszertként kezelik, míg másoknak a reggeli rutin részét képezi. A legtöbbünk pedig el sem tudná képzelni a napjait az éltető nedű nélkül.

– Tisztázzuk már az elején, hogy a kávécserje a búzafélék családjába tartozik – hangsúlyozta ki Nánai Dávid barista már a beszélgetésünk elején –, és gyümölcsének a megpörkölt magját fogyasztjuk. Az egyik eredettörténet szerint egy etióp juhász megfigyelte, hogy miután a kecskéi az egyik cserje terméséből ettek, sokkal nyugtalanabbul viselkedtek, és egész éjszaka ébren maradtak. Ezen tapasztalatait osztotta meg a közelben élő szerzetesekkel, akik a bogyóból főzetet készítettek, aminek elfogyasztását követően ők maguk is ébren maradtak.

A cappuccinót a legtöbben Olaszországgal kötik össze, de valójában az 1800-as években az Osztrák-Magyar Monarchia kávézóiban élte első virágkorát. Ezekben a kávéházakban készítették a kapucíner nevű italt, aminek kávé volt az alapja, de tejszínnel és cukorral ízesítették. Dávid elmesélte, hogy ez közel sem hasonlított a ma ismert cappuccinóhoz, viszont az 1940-es évektől már az olasz magasnyomású kávégépeknek köszönhetően létre tudták hozni a jelenleg ismert kulináris különlegességet. A krémes finomságból is létezik többfajta, a kávé és a tej arányaitól függően. Hatalmas fejlődésen ment keresztül az utóbbi évtizedben a kávékészítés. Az egyre modernebb kávégépek segítségével akár már otthon is minőségi italt tudunk készíteni. Egyre többen mondanak le az instant porokról, hogy ezek helyett valódi espressót, macchiatót és cappuccinót is készítsenek a legújabb kávéfőzőkkel.