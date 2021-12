A felmenők iránti tiszteletnek és a vendégszeretetnek is jelképe

Ünnepélyesen adták át szerdán Cikón a megújult székelykaput, melyet az átadadásra szervezett rendezvény részeként felszenteltek.

Ezt ne hagyja ki! Jakab Péter élettársát főtitkárnőnek hívják a Jobbikban

– Amikor 11 évvel ezelőtt felavattuk a kaput, örültünk, hiszen a székelység egyik szimbólumát láttuk benne. Akkor is velünk volt Potápi Árpád János országgyűlési képviselőnk, aki meg is jegyezte, hogy jókora kaput állítottunk – de rögtön érkezett a válasz a közönség soraiból: „legalább egy szénásszekér is elfér alatta” – emlékezett vissza Bogos Jeromosné.

A Cikói Hagyományőrző Egyesület elnöke mindezt szerdán osztotta meg azokkal, akik jelen voltak a megújult székelykapu átadása és felszentelése alkalmából tartott ünnepségen. Hozzátette, a felújítás következtében egy kicsit alacsonyabb lett a kapu, de még így is nagy jelentőséggel bír. Sőt, annak tükrében különösen, hogy ha a jelképre tekintünk, akkor sok ember példaértékű, önkéntes munkájának eredményét látjuk. Megköszönte valamennyi támogató, segítő önzetlen szerepvállalását.

– Ha abból indulunk ki, hogy a mostani felújítás során el lehetett venni 90 centimétert a kapu magasságából, akkor tíz év múlva még mindig le lehet faragni belőle, és akkor is szép lesz. – Ezt már Potápi Árpád János mondta el a korábban elhangzottakra is reagálva. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a bonyhádi-dombóvári térség országgyűlési képviselője megjegyezte, nem emlékszik pontosan, hogy mit mondott 11 évvel ezelőtt a szimbólum felavatásakor, de akkor és most is azt tartja az egyik legfontosabbnak, hogy a helyi közösségek az ehhez hasonló jelképekkel bizonyítják őseik iránt érzett tiszteletüket.

Cikón sincs ez másként, de nemcsak itt, ezen a völgységi településen, hanem országszerte készülnek újabb és újabb faragott szimbólumok. Sőt, egyre több háznál is láthatunk például székelykapukat, amely ugyancsak megbecsülendő – fogalmazott az államtitkár, aki köszöntőjében arra is kitért, „hogy közös felelősségünk megőrizni mindazt az eredményt, amit együtt értünk el a helyi közösségekkel, ne hagyjuk, hogy ezt elvegyék tőlünk”.

– Nagy nap ez a számunkra! Legyen ez a kapu továbbra is szimbóluma településünk vendégszeretetének, jelképe a barátságnak és az összetartozásnak, valamint a jövő nemzedékének – hangsúlyozta beszédében Molnár Józsefné, a község polgármestere, aki Bogos Jeromosnéval és Potápi Árpád Jánossal avatta fel a megújult székelykaput.

Borítóképünkön: Sok ember munkájának jelképe