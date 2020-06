A fertőzés gyanúját se vigyük sehova

Lapunk, a Tolnai Népújság kérdése is elhangzott az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján. Kiss Róbert rendőr alezredes bejelentette, hogy keddtől a fővárosban is megtarthatók a temetések és a lagzik, ha a résztvevők száma nem haladja meg a 200 főt. A nyilvános könyvtárak is kinyithattak.

A színházak és a mozik is megnyithatnak, erről várhatóan szerdán, azaz ma dönt a kormány – mondta az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa. Hasonló ügymenet várható a nyugdíjasok vásárlási idősávjának módosításával kapcsolatban is. Müller Cecília közölte, hogy a keddi napig 4076 igazolt fertőzöttet tartanak nyilván. – Az elmúlt 24 órában 7 fővel nőtt a pozitív személyek száma és 1 fő hunyt el – folytatta az országos tisztifőorvos. – A járvány kezdete óta összesen 563 elhunytat tartunk nyilván, akik főként úgy haltak meg, hogy valamilyen alapbetegségükre rakódott rá a vírus. A gyógyultak száma már két és félszerese az aktív fertőzöttekének. Összesen 2485 fő gyógyult meg a koronavírusból. Az aktív fertőzöttek száma a mai napon 1028 fő, kórházban 275 főt ápolnak, 19-en vannak lélegeztetőgépen. Azt is megjegyezte, hogy az említett összképet tekintve az adatok kedvezőek, de egyértelmű, hogy a vírus nem tűnt el, hiszen minden nap van néhány új eset. Müller Cecília mindezeken túl beszámolt arról is, hogy a fekvőbeteg-ellátó intézményekben a látogatási tilalmat részlegesen feloldották. – Ahol nincs koronavírusos beteg, ott már – szigorú szabályok mellett – újra lehetséges a látogatás. Ennek pontos rendjét mindenhol a főigazgató szabja meg. Fontos szabály azonban, hogy minden beteg csak maszkban látogatható. Gál Kristóf alezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője mások mellett lapunk, a Tolnai Népújság kérdését is felolvasta: – A külföldön, például a szomszédos horvát tengerparton nyaralók mit tegyenek, ha esetleg a pihenés alatt valaki megbetegszik a családból és koronavírus fertőzésre gyanakszanak? Helyben forduljanak orvoshoz? – Mindenképpen azt javaslom, hogy ha valaki külföldre utazik, akkor feltétlenül kössön biztosítást, hogy igénybe tudja venni helyben az egészségügyi ellátásokat – válaszolt Müller Cecília. – Ha koronavírus fertőzés gyanúja merül fel, akkor azt javaslom, hogy helyben kérjen segítséget. Ha általában fertőző megbetegedés gyanúja felmerül, akkor semmiképpen sem helyes, hogyha bárhova visszük magunkkal és esetleg másokat is megfertőzünk. A gyanú igazolását, illetve annak elvetését követően az orvos tanácsa alapján cselekedjünk. Minél kevesebb kontaktus legyen A Somogyi Hírlap kérdésére adott válasz is számot tarthat több Tolna megyei lakos érdeklődésére. – A Balatonnál a vendéglátásban a tavalyinál jobb a munkaerő helyzet, de máris szükség lenne a nyugdíjasok munkájára. Milyen munkát vállaljanak és milyen feltételekkel? – Foglalkoztatásuk nem korlátozott, de be kell tartaniuk az általános higiénés előírásokat – felelte Müller Cecília. – Feltétlenül viseljenek maszkot, figyeljenek a személyi higiénére és lehetőleg olyan munkát vállaljanak, melynél kevés emberi kontaktusnak vannak kitéve. Ilyen lehet például a konyhán belüli munka, ahol nincs érintkezés a vendégekkel. Avagy a takarítás, avagy olyan munka, melyet a nyugdíjasok el szoktak vállalni.