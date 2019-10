A fiatalok is nagyot küzdöttek a túrán

Hétvégén rendezték a IV. Gemenc Töltés Kerékpáros Túrát. A Keselyűsi Fogadóépülethez száztizenegyen érkeztek azért, hogy letekerjék a távok – 11,5; 29,5 ás 69 kilométer – valamelyikét. Minden előnevező kapott egy pólót és névre szóló rajtszámot, valamint minden célba érkező egy befutóéremmel gazdagodott. Annak ellenére, hogy túráról volt szó és nem versenyről, valamennyi táv férfi és női győztesét egy kupával jutalmazták a szervezők.

A hosszútáv teljesítését negyvenegyen vállalták. A beérkezést követően kiderült, hogy sokan még sosem tekertek közel hetven kilométert, ezért boldogan értek célba. A hosszútáv befutójára egy tízfős mezőny érkezett, sajnos ketten is bukásba keveredtek, de szerencsére kisebb-nagyobb horzsolásokkal megúszták az esést. Az első 1 óra 54 perc alatt teljesítette a távot. A hosszútáv férfi győztese Fónai László, míg a női Sohár Judit lett.

A középtávon indultak a legtöbben, ötvenegyen. A fiatalok itt is nagyot küzdöttek. Végül a fiúknál Takács Péter nyert(51 perc 35 mp), a nőknél Szabóné Kozma Judit ért elsőként a célba (1 óra 15 perc).

Rövidtávon tizenkilencen álltak rajthoz, a férfiaknál Marcsa Dávid teljesítette a leggyorsabban a távot, 18 perc 57 mp alatt. Dávid az összes túrán rajthoz állt, idén a rövidtávot választotta, mert már a helyszínre is bicajjal érkezett, a nap végére így is összesen 120 kilométert tekert. A női győztes Tóth Kíra lett, aki 33 perc 5 mp alatt tekerte le a távot. Ki kell emelni a két legfiatalabb indulót is a mezőnyből: Szanyó Zsombort és Kéri Zétényt, akik nem adták fel és végigtekerték a rövidtávot.