A fiatalok szerint is érdemes fészket rakni Fácánkertben

A huszadik, jubileumi falunapok keretében mutatták be Fácánkertben a falu történetét, jelenét összefoglaló kiadványt. Akárcsak a könyv, sok más fejlesztés is pályázati forrásból valósul meg a településen.

Fészket rakni Fácánkertben címmel igényes kiadványt jelentetett meg az önkormányzat, amely minden eddiginél részletesebben mutatja be a falu múltját, és jelenéből is ízelítőt ad az olvasónak. A könyv ünnepélyes bemutatóját a 20. alkalommal megtartott Fácánkerti Napokra időzítették. A rendezvényen Orbán Zsolt polgármester vázolta fel az előzményeket, azt is, hogy a megjelenés Tolnával, Bogyiszlóval, Faddal és Sióagárddal közös nyertes EFOP-pályázatuknak köszönhető. Steinbach Zsolt szerző mutatta be a kötetet, Győrkyné Benke Margit alpolgármester egy fejezetet olvasott fel. Orbán Zsolt azt is elmondta, a kiadványból kiderül, hogy jó és rossz dolgok egy­aránt történtek Fácánkertben, de mindent összevetve egy életképes településről szól.

Nemrégiben megkezdődhetett a közvilágítás felújítása. A régi lámpatesteket LED-es berendezésekre cserélték 9,4 millió forintból. Támogatási igényt nyújtottak be a faluház udvarának térkövezésére, a melléképület tetőszerkezetének és a nagyterem nyílászáróinak cseréjére, parkoló kialakítására, előtető építésére mintegy 12 millió forint értékben, és nyertek is. Ugyancsak sikeres volt az a beadványuk, amelyet az első világháborús emlékmű rekonstrukciójára nyújtottak be.

Pályázati forrásoknak köszönhetően a közösséget építő, minden generációt megszólító rendezvényekben sem volt hiány a településen. Az év legnagyobb eseménye a falunap, amelyet mindig az államalapítás ünnepéhez kapcsolódva tartanak meg. A hagyományoknak megfelelően, idén augusztus 18–19-én is színes kínálattal várták az érdeklődőket: focikupa, ünnepi istentiszteletet kenyérszenteléssel, kenyérszegés, kulturális és szórakoztató programok sokasága szerepelt a sorban.

Rendezvényekből továbbra sem lesz hiány, hiszen a Magyar Falu Program keretében továbbiak szervezésére, és egy közösségszervező munkatárs alkalmazására nyertek forrást.

Az orvosi és a védőnői rendelő eszközfejlesztésére benyújtott támogatási kérelmükkel is sikerrel jártak. A községház radiátor, gázcirkó, hidegburkolat cseréjére, az épület külső-belső festésére, parkoló kialakítására is adtak be pályázatot, akárcsak traktorbeszerzésre. A Bethlen Gábor utca útburkolata és a temetőnél fejlesztésére, az óvodaudvar felújítására valamint tanyagondnoki busz beszerzésére is igényelnek támogatást. A polgármester elárulta, jelenleg alig van eladó ingatlan a faluban. A jelek szerint tehát érdemes fészket rakni Fácánkertben.

Borítóképünkön Orbán Zsolt, Fácánkert polgármestere szegi meg az ünnepi kenyeret