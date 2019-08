A Fidesz-KDNP bemutatta a bonyhádi csapatát

Bemutatta a Fidesz-KDNP bonyhádi polgármesterjelöltjét, illetve a nyolc körzet képviselőjelöltjeit tegnap délelőtt. Egy jelölt kivételével a már bizonyított testület folytatná a jövőben is a munkát, ha a bonyhádiaktól megkapják a bizalmat újabb öt évre.

Megkezdték az önkormányzati választásokhoz szükséges aláírásgyűjtést a bonyhádi Fidesz-KDNP jelöltek, és már be is fejezték, hiszen a kötelezőnek a többszörösét sikerült összegyűjteniük. Ugyanakkor folytatják az aláírások gyűjtését, a körzetekben és az országgyűlési irodában is, ahova szeretettel várnak mindenkit. Ezzel a bejelentéssel kezdődött hétfőn délelőtt a képviselők és a polgármesterjelölt bemutatása.

Filóné Ferencz Ibolya jelenlegi polgármester, illetve a következő öt év polgármesterjelöltje mutatta be a képviselőjelölteket. Az első körzetben dr. Égi Csaba indul, jelenleg ő az egyik alpolgármestere a városnak, foglalkozását tekintve ügyvéd. A kettes körzetben Markovics Mihályné nyugalmazott óvodavezető a jelölt, az elmúlt öt évben is képviselőként szolgálta a várost. A hármas körzetben Farkas László indul, ő is testületi tag, rokkantnyugdíjas, gépkocsivezető. Kovács Ferenc is tagja a testületnek, aki a négyesben indul, ő tagintézmény-vezető a helyi általános iskolában.

Az ötös körzetben Köllő Roland indul új jelöltként. A személye bemutatásánál elhangzott, hogy kiváló sportszakember, jelenleg a Bonyhádi Sportcentrum igazgatója. Eddigi munkája, a helyi közösségért végzett tevékenysége alapján kérte fel a polgármester, hogy megválasztását követően erősíteni tudja a csapatot. A hatos körzetben ismét Szabó Tibor alpolgármester a jelölt, ő mérnökként dolgozik a paksi atomerőműben.

A hetes körzetben Kersák Tamás testnevelő tanár az induló képviselőjelölt, javarészt a Szecska városrész tartozik hozzá. Jelenleg is képviselő, bizottsági elnök. A nyolcas körzetben Sárkány Szabolcs mezőgazdasági vállalkozó a képviselőjelölt. Jelenleg is képviselő. Ő függetlenként indul, de a Fidesz-KDNP támogatásával.

A sikeres munkának köszönhetően ebben a ciklusban kilencmilliárd forint plusz forrás érkezett a városba. Ebből hatmilliárd pályázatból, hárommilliárd egyedi kormányzati támogatásból. Az önkormányzat vagyona pedig negyven százalékkal nőtt az elmúlt öt évben.

A polgármester elmondta, bízik benne, hogy ezzel a csapattal folytathatják majd a következő öt évet is, hiszen az elmúlt időszakban már bizonyítottak. Nagyon sok beruházás, fejlesztés, felújítás van folyamatban. Például a szenny­víztelep bővítése, a Perczel Mór utca 44. alatti épületben sport-infrastrukturális fejlesztés, a városi sportpálya felújítása, bővítése és a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése. A naperőműpark, valamint új játszóterek kialakítása és a közterületek még szebbé tétele is fontos célja a jelölteknek, hogy mindenki otthonának érezze a várost.

Filóné Ferencz Ibolya azt kéri minden bonyhádi választópolgártól, hogy menjenek el szavazni október 13-án, és döntsenek szívük szerint. Természetesen bíznak abban, hogy az eddigi eredményeik alapján a bonyhádiak többségében a Fidesz-KDNP jelöltjeire szavaznak.