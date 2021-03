A forgalom kisebb, szombatra várnak élénkülést

Az idei a második húsvét, melyet meghatároz a koronavírus-járvány. Nem csak a vásárlás körülményei, a forgalom is eltér a korábbi évek gyakorlatától. Egyelőre nincs nagy nyüzsgés, csütörtökön és szombaton, közvetlenül a húsvét előtti napokban számítanak nagyobb forgalomra a kereskedők, bár már mindenhol akciók vannak. Sonkából, tojásból, édességből széles a választék, és az árak is barátságosak.

Húsvét, a feltámadás a keresztények legszebb ünnepe. Az élet győzött a halál és a bűn fölött. A nem hívők pedig a tavaszt, a megújulást, az újjászületést köszöntik. Az ünnep előtti hangulatra azonban rányomja a bélyegét az, hogy maszkban és kesztyűben dolgoznak az üzletekben az eladók, a vásárlók pedig szintén maszkot húzva vásárolgatnak. Bár az egészségügyi szakemberek sokszor elmondták, ne családostul menjenek vásárolni, még mindig jellemző, hogy ketten, hárman is állnak egy kosár mögött.

Sonkából, füstölt, nyers termékekből szinte minden nagy- és kis áruházban bőséges választék van. A legolcsóbb füstölt, főtt, kötözött termékek kilóját jellemzően 1190 forintos árért kínálják. Érdemes az őstermelők füstölt termékeit is megnézni szombaton a megye több piacán. Szekszárdon már a múlt héten is bőséges volt a választék és az árak is barátságosak.

A vásárlók gyakran csak az árakat nézik, pedig érdemes azt is tudni, mi a különbség sonka és sonka között. Ebben segített eligazodni az egyik őstermelő. A parasztsonka hústartalma például százszázalékos, nem vizes, szalonnával fedett, megfelelően formázott. Az üzletekben kapható sertéscombból vagy lapockából készített kötözött, nyers sonkák már változatos minőségűek. A címkén fel van tüntetve, mennyi a hús- és víztartalom, ennek megfelelő az ár is. Érdemes a sonka címkéjét alaposan megnézni, van, ahol főtten is árusítják.

A nyers sonka elkészítésének titka a lassú főzés, mondta egy általunk megkérdezett hentes. A sonkát langyos vízben mossuk meg, majd áztassuk be egy éjszakára. Egy nagy edénybe annyi hideg vizet tegyünk, hogy az ellepje. Ha nagyon füstölt a sonkánk, akkor az első vizet, félórás főzést követően, öntsük le róla. A parasztsonkát körülbelül 3-4 órán keresztül főzzük, lassú tűzön, babérlevéllel, fokhagymával ízesített vízben. Mikor megpuhult, a saját levében hagyjuk kihűlni. A nagypéntek immár negyedszer lesz piros betűs ünnep, így a boltok sem lesznek nyitva. Ezen a napon a böjtöt még a vallásukat nem gyakorló emberek is általában betartják. Ilyenkor kerülik a hús fogyasztását, és nagyobb szerepet kap a hal elkészítése. Szekszárdon és Tolnán a Czikk halasnál is nagy forgalomra számítanak, kilencven százalékban a pontyot keresik a vásárlók. Czikk László elmondta, a húsvét előtti forgalom náluk a karácsonyinak a negyven százalékát teszi ki. Felkészülten várják a vásárlókat.

Immár második alkalommal teljesen másként készülünk az egyik legszebb ünnepünkre, mint korábban bármikor. Az áruházak tájékoztatásból, felkészültségből és általában a veszélyhelyzet kezeléséből vásárlói szemmel nézve jól vizsgáznak. Mindenhol számos felirat, tábla segíti a vásárlókat abban, hogyan lehet a legbiztonságosabban túlesni a kötelező beszerzésen. A legtöbb üzletben kézfertőtlenítőt tettek a bejárathoz, mindenhol ragasztásokkal jelölik, hogyan kell távolságtartóan sorban állni.