A gimnázium mérnöki programját is bemutatták Pakson

A Vak Bottyán Gimnáziumban több mint két évtizedes hagyománnyal bír a Kutatók Napja, amelyet pénteken ismét megrendeztek. Csajági Sándor igazgató elmondta, hogy az iskola összes munkaközössége, minden tanára részt vesz az eseményen, és persze a diákság is aktív részese a programnak. Ezt bizonyítja az is, hogy hatvanhét tanuló készült valamilyen kísérlettel. A természettudományos szekcióban emellett például matematikai játékokkal, logikai fejtörőkkel, robotokkal várták az érdeklődőket, és a meghívott általános iskolák 7-8. osztályosai számára bemutatkozott a gimnázium mérnöki programja is. Tóth Pál a Fizibusszal érkezett a rendezvényre. A tanár úr szakszerűen, érdekfeszítően, de mindemellett kitűnő humorral mutatta be fizikai kísérleteit. A Fizibusz különlegessége, hogy olyan eszközöket visz el az iskolákba, amelyek nagy része helyben nincs meg.

A Kutatók Napján a humán program sem maradhatott el, itt például önismereti feladatok, kreatív és szabadulószoba, történelmi feladványok színesítették a kínálatot