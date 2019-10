SzakmAréna helyszíne volt ma az Energetikai Szakgimnázium (ESZI) sportcsarnoka. A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényére általános iskolásokat vártak, akik így testközelből ismerhették meg a különböző szakmákat. Vidáné Hévizi Bernadett szakképzési vezető elmondta, hogy tavaly szervezték meg először a programot, akkor csak Szekszárdon, ám annak sikerén felbuzdulva úgy döntöttek, idén a megyeszékhelyen kívül Paksra is elviszik a rendezvényt. A két helyszínen összesen közel kétezer fiatalt értek el, hiszen a környékbeli településekről is érkeztek diákok, ők a kamara különjáratos buszával jutottak el a programra.

A gyerekeket másfél óránként, turnusokban fogadták. Megismerhették többek között a kőműves, az asztalos, a karosszérialakatos, az autószerelő, a festő-mázoló, a hegesztő, az épület- és szerkezetlakatos, a vendéglátó, a cukrász, a női szabó, a kozmetikus és a fodrász, valamint az egészségügyi szakmákat. Emellett pedig a házigazda ESZI képzéseit is bemutatták, sőt, az iskola jóvoltából legórobotokat is kipróbálhattak az érdeklődő fiatalok, miként a többi standnál is a gyakorlati bemutatók kaptak hangsúlyt. Lehetett például térkövezni, gyalulni, de még az újraélesztést is lehetett gyakorolni.

Vidáné Hévizi Bernadett hozzátette, az a tapasztalatuk, hogy élményalapú foglalkozásokkal jobban tudják motiválni a diákokat, és a szakmatanulás felé orientálni őket. Az egyes szakmákat olyan cégek mutatták be, amelyek évek óta élen járnak a tanulóképzésben, és maguk is példaként szolgálnak. A rendezvényt az Innovációs és Technológiai Minisztérium is támogatta.