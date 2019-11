A gyerekek, a rászorulók és az idősek ünnepét teszik szebbé

Nemcsak civil szervezetek, kisebb közösségek is szerveznek jótékonysági akciókat, ajándékozást, de több településen az önkormányzat is. Van, ahol a gyerekek kapnak mikuláscsomagot, máshol az idősek, és több helyen karácsonyi koncertet támogat a falu.

Az önkormányzatok erejükhöz mérten igyekeznek szebbé tenni a gyerekek, idősek vagy éppen a nehéz körülmények között élők karácsonyát. Az sem ritka, hogy a település egész lakosságát megajándékozzák valamilyen ünnepi rendezvénnyel.

Bátán immár hagyomány hogy az összes gyermek a bölcsődéstől az iskolásig karácsony előtt ajándékcsomagot kap az önkormányzattól, mondta Huszárné Lukács Rozália polgármester. Az idősebb korosztályról sem feledkezik meg a település vezetése, ugyanis hetvenéves kortól ötévenként – hetvenöt, nyolcvan, nyolcvanöt és így tovább – minden érintett csomagot kap vacsorával összekötött ünnepség keretében.

Az önkormányzat a különböző civil szervezeteket is támogatja, így az Összefogás a Bátai Cigányokért Egyesületet is. December 12-től pár napon keresztül élelmiszergyűjtést rendeznek az egyik bátaszéki üzletközpont előtt, amelyen maga a polgármester személyesen is részt vesz.

Bátaszéken a város költségvetése minden évben, így idén is, lehetővé teszi, hogy közel kétszáz rászoruló család részére juttassanak el élelmiszercsomagokat. A civil körök kezdeményezését is támogatják, így december 24-én idén is lesz ételosztás.

A tolnanémedi önkormányzat gyerekeket, nyugdíjasokat és a nagycsaládosokat is megajándékozza az ünnepek alkalmával. A piciknek az iskolások és óvodások adnak műsort, a csomagot pedig a Mikulás nyújtja át nekik. A karácsonyi ünnepségen is sztárfellépővel készül az önkormányzat, valamint értékes ajándékokkal: a nagycsaládosok öt–tízezer forint értékben kapnak élelmiszercsomagot. A nyugdíjasokat, időseket szintén ugyanazzal az élelmiszercsomaggal lepik meg a két ünnep között.

A gyönki önkormányzat csatlakozott az idei karácsonyi cipősdoboz-akcióhoz, amelyet december 18-án tartanak. Az ünnepek fényét pedig a december 1-től 23-ig terjedő időszakban kilenc rendezvénnyel szeretnék emelni. Ezek között kapott helyet a mézeskalács kiállítás, a Német Nemzetiségi Önkormányzat adventi délutánja, a Mikulás-futás, a 140 tagú Szentegyházi Gyermekfilharmónia adventi koncertje, a Gyönki Harmónia Ifjúsági Kórus karácsonyi fellépése, iskolai műsorok és a diszkó a művelődési házban.

Sióagárdon évek óta a Gagliarda Kórus ad ünnepi koncertet, amelyet az önkormányzat támogat. Gerő Attila polgármestertől azt is megtudtuk, hogy a faluban élő gyermekek idén is számíthatnak a Mikulás látogatására, hiszen december 8-án Sióagárd minden tizennégy év alatti lakójának ajándékot visz.

A paksi önkormányzat az alacsony jövedelmű nyugdíjasoknak kedveskedik karácsonyi ajándékkal. Azok, akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 78 ezer forintot, egyedül élők esetében pedig a 120 ezer forintot, hétfőig jelezhették igényüket. A határidő lejártáig a polgármesteri hivatalba mintegy ötszáz kérvény futott be, ehhez még hozzájönnek azok, amelyeket az Életfa Idősek Otthonában, a Paks Kistérségi Szociális Központban, az Idősek és Fogyatékosok Klubjában, valamint a külső városrészek ügyfélszolgálati irodájában adtak le. Ezeket a héten összegzik – tájékoztatott dr. Hanol János, a város Turisztikai, Városmarketing és Kommunikációs Csoportjának vezetője. Az ajándékcsomagokat december 1. és 20. között szállítják házhoz.

Simontornya önkormányzata november 26-án egyeztetett a decemberi jótékonysági akciókra vonatkozóan, tájékoztatott Torma József polgármester. Kiemelte a Mindenki karácsonya elnevezésű programot a Temi Fried Művelődési Házban, amelynek keretében minden gyermek ajándékcsomagot kap. Ezenkívül a rászoruló idősekre, családokra is gondolnak, akik részére az ünnep alkalmából ingyen étkezést biztosítanak. Halászlevet, túrós csuszát, narancsot, szaloncukrot juttatnak házhoz ételdobozban.

Kapospulában az önkormányzat tízezer forint készpénzt juttat a településen lakó három és huszonöt év közötti gyermekek számára az ünnepek előtt. A törvényben meghatározott kötelező iskolai kor felett a szülőknek igazolást kell bemutatniuk gyermekünk tanulói jogviszonyáról – tájékoztatott Stemler József polgármester.

Aparhanton korábban sem volt ismeretlen a helybeliek bizonyos csoportjainak megajándékozása. – Ezt a gyakorlatot továbbra is folytatjuk – mondta Dávid Tímea polgármester. – Tesszük ezt szociális rendeletünknek megfelelően. Idén a tavalyihoz képest nagyobb kerettel rendelkezünk, ez azt jelenti, hogy karácsony előtt valamennyi hatvan év feletti időskorú, illetve tizennyolc év alatti fiatal nyolcezer forint értékű ajándékutalványban részesül. Összesen négyszázhetvenhét helybeliről, azaz kétszázkilencvennégy időskorúról és száznyolcvanhárom fiatalról van szó. Az utalványt a polgármesteri hivatalban lehet majd átvenni a meghirdetett két napon. Utalványunk különböző üzletekben váltható be, mi ezzel járulunk hozzá ahhoz, hogy minél több aparhanti karácsonyfa alatt legyen ajándék.

Szekszárdon is folytatnák A 62. életévüket betöltött szekszárdiak kaphatnak karácsony közeledtével tartós élelmiszereket. Ezt a város szociális rendelete szabályozza, tudtuk meg Ács Rezső polgármestertől. Szekszárdon mintegy nyolcezer-nyolcszáz olyan városlakó él, aki betöltötte a 62. életévét. Tavaly több mint négyezer csomagot osztottak ki az ünnepek előtt. A két és fél kilogramm súlyú pakkba többféle tartós élelmiszer került. Az igényléshez ezúttal is csak regisztrálni és jelentkezni kell december 6-ig személyesen, illetve telefonon vagy elektronikus úton. A beérkezett igényeket összesítik, az ajándékokat december 12. és 20. között fogják kiosztani. A gesztussal az önkormányzat azt szeretné megerősíteni és kifejezni, hogy az idősek továbbra is megbecsült és integrált tagjai a közösségnek. Az elmúlt években a civil szervezeteken keresztül is ajándékozott a megyeszékhely, a gyerekek pedig a Csurgó zenekar koncertjét kapták ajándékba. A közgyűlés és döntésre jogosult bizottsága még nem alakult meg, ám Ács Rezső szeretné, ha ezek a hagyományok folytatódnának.

Borítóképünkön: Sok karitatív szervezet is gyűjtést kezd ezekben a napokban, hetekben.