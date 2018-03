Két halálos baltacsapással végzett volt munkaadójával

Folytatjuk Tolna megyei gyilkosságok sorozatunkat, melyben most egy megsértett, gyilkossá váló kocsis több, mint 100 évvel ezelőtti tárgyalását mutatjuk be.

A szegzárdi kir. törvényszék 1902 harmadik ülésszakának egyetlen tárgya a Márton Kálmán meggyilkolása miatt, Nagy Sándor ellen gyilkosság miatt megindított perben való ítélkezés volt.

Az ügy története

1902. július 6-án, vasárnap éjjel a szekszárdi vámhid és vámház közti országúton Márton Kálmán szekszárdi vaskereskedőt meggyilkolták.

Az áldozat a hajósi vásárról ment haza saját kocsiján, a lovakat ő maga hajtotta, mellette ült Landauer Géza szekszárdi esernyőkészítő, hátul pedig Szönyi János nevű 14 éves kocsisa. A hosszú út és a vásári izgalom miatt elnyomta őket az álom, és mindhárman szundikáltak. A gyilkos az országút mentén leste a vásárról hazatérő kocsit, és amint közelebb ért, Mártont egy szekerceszerű baltával hátulról fejbe vágta, majd elölről homlokára mért rá egy erős vágást, úgy hogy Márton élettelenül hátrahanyatlott. A tettes a gyilkosság után azonnal elmenekült, a Márton jajszavára fölébredt Landauer is a sötétben már csak hátulról láthatta. A kocsit Landauer hajtotta be a városba, és a gyilkos áldozatát a kórházba szállította, ahol az orvosok is konstatálták, hogy Márton már elhunyt. A meggyilkolt fején két halálos vágás volt látható. Az egyik 14 centiméter a koponya-repedéssel együtt, maga a vágás helye 10 cm.

A gyilkosságról azonnal értesítették az áldozat nejét, a csendőrség pedig a szekszárdi rendőrök segédlete mellett azonnal megkezdte a nyomozást, és Nagy Sándort Márton Kálmán elbocsátott kocsisát keresték, mert rögtön rá irányult a gyanú, és Landauer vallomása szerint is hozzá hasonló volt az, aki a vakmerő gyilkosság után a kocsi mellöl az árok felé futott. Nagy Sándort ugyanis Márton Kálmán egy héttel korábban arcon vágta, és elkergette szolgálatából, mert gyanította, hogy feleségével szerelmi viszonyt folytat, és emiatt sok összetűzés is volt köztük. Az elbocsátott kocsis ezután a rovott előéletű Márkus Lajos és annak rossz hírű neje, Prantner Róza felső Mérey utcai házaspár lakásán tartózkodott, és itt gyakran meglátogatta Márton Kálmánné, sőt vasárnap délután is ott volt náluk egészen estig.

A csendőrök hétfőn délelőtt kézrekerítették Nagy Sándort, és szállásadóikkal, Márkus Lajossal és nejével együtt letartóztatták. Márkusék lakásán házkutatást tartottak, és ott megtalálták a baltát is, melyen vérnek látszó nyomokat fedeztek fel. Noha a baltával kora reggel fát vágtak, valószínűleg azért, hogy eltüntessék róla a vérnyomokat. Véres volt Nagy Sándor kabátjának ujja is, amire elfogadható magyarázatot nem tudott adni a gyilkossággal gyanúsított kocsis, aki a csendőrség előtt végig tagadott. Alibivel azonban nem tudott előállni, mert Márkus Lajos és neje eleinte azt vallották, hogy otthon volt az éjjel, de később ellentmondásba keveredtek, és első vallomásukat megváltoztatták.

Hétfőn és kedden a csendőrök Márton Kálmán feleségét is több ízben ki akarták hallgatni, de nem jutottak eredményre, mert az özvegy ágyban feküdt, és a csendőrök megjelenésekor mindig elájult. Szerdán délelőtt aztán a csendőrök végre letartóztatták Márton feleségét, mert gyanították, neki is tudnia kellett a gyilkosságról. Ezt megerősítette az a körülmény, hogy Mártonné egy rokona megjelent Landauernál, és szemrehányást tett neki, hogy miért nem vallotta ő is azt, mint Szönyi János, hogy hárman támadták meg a kocsit, és nem egyedül volt a gyilkos. Később a kocsis is a kihallgatások alkalmával módosította első vallomását arra, hogy csak egy embert látott a kocsi körül.

Az is alátámasztani látszott a feleség bűnrészességét, – aki egyébként már a harmadik hitvese volt az áldozatnak – hogy állandóan rossz viszonyban éltek. Kétszer már szétváltak, és ismét kibékültek. A gyilkosságot megelőző időkben a felesége ismét sokat panaszkodott férje tűrhetetlen magaviseleté miatt, és végkép megakart szabadulni az összeférhetetlen, házsártos természetű, indulatos és durva férjétől.

Most aztán a még ki nem derített gyilkos megszabadította őt férjétől, ő maga azonban súlyos gyanú terhe alatt a börtönbe került

– írta a Tolnavármegye című heti lap.

A négy letartóztatott mindegyike konokul tagadott mindent. A csendőri nyomozás alatt Nagy Sándor rokonainál 21 darab szép férfi inget is találtak, amikről azt feltételezték, hogy vagy a Seiner-féle kereskedésből lopta őket néhány évvel korábban Nagy Sándor nővére, aki Diczenty Gyuláéknál volt szolgáló, vagy, ezeket maga Nagy Sándor lopta, mert ő meg egy ideig a Pirnitzer cégnél volt házi szolga. Az ingekről Nagy Sándor azt állította, hogy azokat ajándékba kapta Márton Kálmánnétól.

Nagy Sándor később töredelmesen bevallotta a gyilkosságot dr. Szabó Gyula vizsgálóbíró előtt. Vallomásában csak annyit változtatott a történeten, hogy egy fokossal gyilkolta meg Mártont, s ezt a Sió-csatornába dobta. A vizsgálóbíró erre kivitette a gyilkost a helyszínére, ahol újra elmondatta, hogyan gyilkolta meg az áldozatot. A fokost azonban a vízben nem találták. A vizsgálóbíró az addig feltárt információk alapján meg volt győződve arról, hogy nem az állítólagos fokossal, hanem csakugyan Márkusék baltájával követte el a gyilkosságot, ezt azonban azért tagadja, hogy az előre megfontolt szándék gyanúját eloszlassa. Ezért vallotta azt is, hogy nem volt szándéka Mártont agyonütni, csak megijeszteni. Mányokra akart menni téglát venni, és menet közben jutott eszébe, hogy ráijeszt Mártonra. A fokosával csapott fejébe, és ott hagyta. Ezzel szemben bebizonyosodott, hogy másnapra Szekszárdon elszegődött aratni. Az előre megfontolt szándékot mindenféle mesékkel tagadta, valamint azt is, hogy Mártonné felbujtotta volna a gyilkosságra. Azt azonban elismerte, hogy a meggyilkolt Márton özvegyével szerelmi viszonya volt, amit meg Mártonné tagadott.

A nyomozó bíró a legnagyobb elszántsággal folytatta egész héten át a vizsgálatot, sok tanút hallgatott ki, hogy az asszony bűnösségét teljesen bizonyítani tudja, mert minden körülmény amellett szólt, hogy az asszony vagy felbujtója volt a gyilkosnak, vagy legalább az ő tudtával követte el a gyilkosságot. Végül Mártonnét még a tárgyalás előtt szabadon bocsátották, mert bevallotta viszonyát, de egyúttal elhitette a bírósággal, hogy ő nem is tudta, merre jön az ura.

A vizsgálat során kiderült, hogy a kocsi jobbkézfelől haladt el Nagy mellett, és ő egy jól irányzott vágással Mártonnak éppen a koponyája közepére vágott, ekkor belekapaszkodott a kocsi oldalába, és amikor mintegy 30 lépést haladt a kocsival visszafelé, még egyszer belevágta baltáját a már akkor holt áldozata fejébe. Még ekkor sem akart távozni, de Landauer Géza úgy hajtotta a lovakat, hogy a korláthoz szorítsa a kocsi oldalával. Erre átbújt a korláton, a kocsi pedig elrobogott.

Nagy Sándor a kihallgatások alatt nem sok megbánást mutatott, sőt mondhatni, cinikusan felelget a feltett kérdésekre. Az elmeállapotát felmérő orvostól kérdezősködött, hogy talán csak nem akasztják föl. Szerelmi viszonyát ugyan bevallotta, de azt határozottan tagadta, hogy Mártonnéval előre megbeszélték a dolgot, bár előadása sok helyen sántított.

A vádlott a tárgyaláson is elismerte, hogy ő ölte meg Mártont, de azt, hogy gyilkolni indult, vagy előre meg fontolta volna, tagadta. Itt már azt mesélte Császtára indult, ahova egy Jó János nevű barátja hívta munkába, és már a bonyhádi úton volt, mikor eszébe jutott, hogy Márton Kálmán most jöhet a tolnai országúton. Átvágott hát oda, ahol számított áldozata érkezésére, és várokozás, leskelődés nélkül szembe ment Márton kocsijának, és az úti fegyverül magával vitt fokosszerü baltával egyszer feléje ütött, majd mikor Márton káromkodott még egyszer sújtott felé, miközben, hogy elérhesse, néhány lépést tett a haladó kocsi után. Hogy az ütés fején érte Mártont, csak abból tudta, hogy látta a vért áldozata fejéből kifröccsenni, mert ő vállán akarta találni. Megvárta míg elhajt a kocsi, majd a gyilkos fegyvert a Sió hídjáról a folyóba dobta. Mivel gondolta, hogy keresik, meg a lelkiismeret is bántotta, nem ment Császtára, hanem arató mukába fogott Szekszárdon özv. Simon Józsefnénál, akihez nem biztosan, már napokkal azelőtt elígérkezett. Azonban a szakértők bizonyítani tudták, hogy a fejen látható hatalmas vágást fokossal nem ejthette. A tárgyaláson már tagadta azt is, hogy Mártonnéval szerelmi viszonya lett volna. Elismerte, hogy szerette, de csak „tiszteletből”, soha nem követtek el házasságtörést, és bár a tett elkövetését megelőző éjszakán Mártonnéval együtt volt, ott Márton megölése szóba sem került.

A vádlott továbbra sem mutatott megbánást, sőt, gyakran el-elmosolyodott a tárgyalás alatt.

Landauer Géza zokogva mondta el a tett elkövetésének körülményeit, csak abban cáfolva a vádlott előadását, hogy lesben állt, és hogy rövidnyelű baltája volt. Márkus Lajos és neje csak azt tudták, hogy náluk a szálláson volt vádlottnak volt ugyan egy kisebb baltája, de annak nyele nem volt, azt pedig, hogy nyelet faragott volna bele, nem látták. Illetve Mártonné éppen Márkusnénak mondta, hogy volt kocsisát csak azért szereti, mert sokszor megmentette a férje kegyetlenkedéseitől. Az orvosszakértők meghallgatása után, kik az elhaltra mért két csapás mindegyikét feltétlenül halálosnak, magát vádlottat teljesen épelméjű, sőt igen értelmes embernek nyilvánították.

Végül az esküdtek döntése a megfontoltságra valló rengeteg bizonyíték ellenére is csak a szándékos emberölés bűntettében mondta ki a vádlottat bűnösnek, és a törvényszék e határozat alapján 14 évi fegyházra ítélte, minden enyhítő körülmény híján súlyosbítónak véve azt, hogy vádlott csak néhány hónappal korábban volt büntetve más sértettnek ugyancsak fejére irányzott súlyos testi sértésért.

Vádlott, aki addig igen egykedvűen viselkedett, a szigorú ítélet hallatára egy csapásra összetört.