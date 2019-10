A hajléktalanokért többet tennének

Tudatosan választották a helyszínt, a hajléktalanszállót a pénteki sajtótájékoztatóhoz – mondta el Lencz Sándor, a Mi Hazánk Mozgalom listavezetője és Czank István képviselőjelölt. A programjuk egyik prioritása ugyanis a hajléktalankérdés megoldása. Mint megfogalmazta, a hajléktalanok helyzete az egész város problémája, elég megnézni a nagyobb áruházak környékét. A mozgalom tagjai valóban tenni szeretnének a helyzet kezelése érdekében, most is adományoztak több zsák ruhát. A jelenleginél sokkal több pénzt fordítanának a megoldásra, Lencz szerint ugyanis az anyagi eszközök rendelkezésre állnak. Ezáltal a közbiztonság is javulna Szekszárdon.

Az Éljen Szekszárd Egyesület (ÉSZ) tagjairól azt nyilatkozta, hogy úgy adják ki civilnek magukat, hogy valójában levitézlett pártkatonák: van köztük LMP-s és PM-es érintettségű, volt MSZP-PM-Együtt-DK közös jelölt, sőt ex-MDF-es is. Ha már most hazudnak, mi lesz, ha hatalomra kerülnek? – tette fel a kérdést Lencz, aki az ÉSZ-t Gyurcsány Ferenc alakulatának véli.

Nézőpontja alapján a Mi Hazánk Mozgalom az egyetlen valódi nemzeti párt, ők képviselik egyedül a megoldásra váró nemzeti ügyeket. Szerény anyagi körülmények közt működnek, s mint elmondták, plakátjaikat a baloldal rongálja.