A harmadik Józseffalvi búcsút rendezték meg

Harmadszor szervezte meg a Bátaszéki Székelyek Baráti Köre a Józseffalvi búcsút, amellyel elődeik egyik hagyományát elevenítették fel.

A tíz órakor kezdődő római katolikus szentmise végén a magyar mellett a székely himnusz is elhangzott. Emellett természetesen Máriához könyörögtek a hívek, hiszen szombat Nagyboldogasszony napja volt, Szűz Mária halálának és mennybevételének emlékünnepe.

A mise után a búcsújárók először a leendő székely közösségi házhoz mentek át, ahol Kürtösi Krisztián plébános megszentelte az udvaron álló fakeresztet. Mint elhangzott, a kereszt nem a végleges helyén áll az építkezés miatt, és egyelőre nem is díszlik teljes pompájában. Arról is szó esett, hogy a Kossuth utcába, majd onnan a művelődési házba vezető séta szimbolizálja az ősök útját jelenlegi hazájukba.

A keresztnél gondolatait Erős János osztotta meg az egybegyűltekkel, és emlékeztetett, hogy a székelység útja Krisztus keresztútja, ez a kereszt viszont a reményé és a bizalomé, hiszen hisznek abban, hogy a közösségi ház mindig élettel lesz tele. Arról is szólt, hogy az ember ott épít házat, ahol jól érzi magát.

A vasárnapi búcsún egyben azt is ünnepelték, hogy a székelyek hetvenöt évvel ezelőtt kerültek Bátaszékre, valamint, hogy a Bátaszéki Székely Kórus ötven éve alakult. Ennek megfelelően kulturális műsor is szerepelt a programban, a Petőfi Sándor Művelődési Házban emellett vendéglátás is volt.

Az ünneplőket Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár köszöntötte. Elmondta, jelenleg a nemzeti összetartozás évének eseményei zajlanak, sajnos azonban a koronavírus járvány nem tette lehetővé, hogy mindenki eljöjjön ezekre a rendezvényekre. És bár a határon túlról nem, a környező településekről többen is érkeztek Bátaszékre. A székely közösségi ház kialakításával kapcsolatban kiderült, az államtitkárság támogatja a projektet, Potápi Árpád János pedig abban bízik, jövőre augusztus 20-ai rendezvényt tarthatnak az épületben. Az államtitkár szót ejtett arról a kórus születésnapja és a kulturális műsor kapcsán, hogy a hagyományőrző csoportokban szerencsére sok a fiatal, az idősek bevonják a gyerekeket és ifjakat a hagyományőrzésbe.