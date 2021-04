A három fiatal képzeletben az ókori Athén agoráján járt

A legjelentősebb hellén városállamról szólt az az országos tudáspróba, melyen a szekszárdi „keri” három diákja brillírozott. Munka, gyakorlás, a csapat együtt gondolkodása vezetett a sikerre. A sorozat várhatóan folytatódik.

Ezt ne hagyja ki! Penz András a Gyurcsány-párt felelőtlen kampányának lehetett az áldozata

Az ókori Athén városáról, lakóinak viselt dolgairól az ország középiskolás korosztályát tekintve jelenleg három, Szekszárdon tanuló diáklány rendelkezik kiemelkedő, szó szerint elsőrangú tudással. Ez nem afféle költői túlzás: Bóvári Dorina, Mohácsi-Bugarszki Barbara és Trenka Tímea ugyanis hivatalos papírral, elismerő oklevéllel rendelkezik arról, hogy az említett témakörben mindenki másnál járatosabbak. A Tolna Megyei SZC Bezerédj István Technikum három fiatalja ugyanis első lett a Hyperión Országos Tanulmányi Verseny HyperQuest elnevezésű, az ókori Athént középpontba helyező online kvízjátékán.

A kompetencia- és tehetségfejlesztő művelődéstörténeti megmérettetést ez alkalommal is a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara hirdette meg, négy kategóriában. A HyperQuest mezőnyben az ország számos középiskolájának kétszázharmincnégy csapata, azaz mindösszesen hatszázhuszonhét diák állt rajthoz. Képviseltették magukat azon intézmények is, melyek az évente megjelenő, gimnáziumi ranglistákon rendre ott vannak az országos jegyzék első tíz helyének valamelyikén. Mint ilyenek, puszta jelenlétük is félelmetes pszichológiai fegyver.

A „keri” turisztika ágazatos versenyzőit azonban nem befolyásolták – vagy ha igen, akkor éppenséggel jó irányba – más iskolák tekintélyt parancsoló eredményei.

– Bíztam tudásunkban és csapattársaimban – érzékeltette a trió elszántságát az 5/13. B. osztályos Bóvári Dorina. – A befektetett munka alapján bíztam abban, hogy idén ezt a versenyt meg fogjuk nyerni. Mindig mondogattam, hogy győznünk kell!

Ezt tehát a lányok erős elhatározással elgondolták, és úgy is lett. Sikerrel vették az első fordulót, és bejutottak az online döntőbe, ahol már „csak” száznegyvenhárom csapat közül kellett az élen végezniük. A legjobbak küzdelmében minden apró mozzanatnak döntő jelentősége lehet. Ezért Balogh Attila történelem szakos oktató, oktatási igazgatóhelyettes különös gonddal vezényelte le a felkészítést. Ami tavaly novembertől – a járványügyi helyzet miatt – kizárólag online platformokon történhetett.

– Nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy a szervezők által ajánlott szakirodalmat a diákjaim hatékonyan el tudják sajátítani – mondta el lapunknak. – Emellett számos extra tartalommal, úgy mint korábbi versenyek anyagai, szakkönyvek, dokumentumfilm, satöbbi igyekeztem az ókori Athénról kibővíteni ismereteiket.

Az eredmény önmagáért beszél. Az iskola csapata sikerrel vette az utolsó akadályt, és a képzeletbeli dobogó legmagasabb fokára állhatott fel. Ezzel korona került arra a műre, melynek alapjait Balogh Attila a 2018/2019-es tanévben rakta le. Akkor ugyanis a HyperQuest versenyen a „kerisek”, ragyogóan debütálva, ezüstérmet szereztek. Tavaly az országos kilencedik helyezést szerezték meg. Immár pedig a legszebben csillogó nemesfémre lehet büszke a felkészítő, a csapat, az iskola.

– Nagyon sok kedves szót kaptunk mind tanárainktól, mind osztálytársainktól – érzékeltette a kiemelkedő fegyvertény utáni hangulatot a 10. A. osztályos Trenka Tímea. – Tudták, hogy mennyi előkészületet igényelt a verseny, és azt hiszem, ők is ugyanúgy átérezték a győzelmünket, mint mi magunk.

Mi lehetett az a plusz, aminek birtokában sikerült ebben a rendkívül erős mezőnyben diadalmaskodni? A felkészítő oktató véleménye sok mindenben egybecseng Bóvári Dorina fentebb idézett meglátásával. A lányok kitartó munkája, a rengeteg gyakorlás és nem utolsó sorban a kiváló csapatmunka – hangzott az összegzés. Természetesen a trió tantárggyal, témakörrel való kapcsolata, a belső indíttatás, vonzalom sem mellékes. Ezt példázza a 10. A osztályos Mohácsi-Bugarszki Barbara „történelmi hitvallása”.

– Egyértelműen az ókor a kedvenc korszakom, azon belül is a görög kultúra minden része – jelentette ki. – Legyen szó társadalomról, építészetről, művészetekről, hitvilágról. Athén nagyon fontos része a görögök iránti szeretetemnek, hiszen ez a város volt mindennek a központja. Életcélom is egyszer eljutni Athénba, és megismerni testközelből is az ottani kultúrát.

Ám előtte még minden bizonnyal várja a lányokat egy újabb állomás. Nem titok, miről van szó. Miután már maga a felkészülés is hatalmas élményt jelentett, nem is beszélve az első helyezés kiváltotta eufóriáról, mindhármuk nevében Trenka Tímea így fogalmazott: – Elképzelhetetlennek tartom, hogy ne folytassuk a sorozatot, remélhetőleg hasonló, szép eredményekkel!

Képünkön Trenka Tímea, Mohácsi-Bugarszki Barbara és Bóvári Dorina, az aranyos csapat. Nem lehetne eladni őket az ókori Athénban