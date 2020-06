A hibák javításával megépülhet a szekszárdi uszoda

Három hónap után, csütörtökön ült össze ismét a szekszárdi közgyűlés. Az ott született döntések határozták meg Ács Rezső polgármester mai hétértékelőjét.

Kiemelt téma volt Ács Rezső pénteki hétértékelőjén a tegnapi közgyűlés, amelynek egyik legnagyobb port kavaró napirendi pontja a Szabó Dezső utcai orvosi rendelő építése volt. A városvezető ennek kapcsán elmondta, hogy 2017-ben a közgyűlés – soraiban ma az ÉSZ frakciójához tartozó képviselőkkel – egyhangúlag szavazta meg a beruházást, majd 2020 februárjában, amikor az önerő biztosításáról kellett dönteni, a kizárólag ÉSZ-es képviselőkből álló Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ezt szintén egyhangúlag támogatta. Ehhez képest csütörtökön azt szavazták meg, hogy függesszék fel az építkezést, és keressenek a rendelőnek más helyszínt. Korábban ugyan már kilencet megvizsgáltak. – Ha ezen a helyszínen nem épül meg a rendelő, kifutunk az időből, és elvész a fejlesztésre költhető forrás – tette hozzá a városvezető.

Ács Rezső elmondta, hogy még a pandémia előtt született döntés arról, hogy szakvéleményt kérnek az épülő uszoda kapcsán, hogy kiderüljön le kell-e állítani a beruházást. Mostanra eldőlt, hogy be lehet fejezni az építkezést, persze a kisebb-nagyobb hibák kijavításával. Azt azonban sajnálja a városvezető, hogy az úszásban kiemelkedő eredményeket elérő és nemzetközi tapasztalatokkal is rendelkező Gyurkó László nem kapott bizalmat, hogy tanácsadóként segítse a munkát. Mindezt egyébként jelképes összegért, havonta 50 ezer forintért vállalta volna. Szintén sajnálatát fejezte ki a polgármester annak kapcsán, hogy a szociális bizottság hosszú ideje nem döntött a szociális bérlakások sorsáról, holott az arra szoruló emberek nem engedhetik meg maguknak, hogy hónapokig várjanak erre.

A nyári diákmunka programról is tájékoztatást adott a városvezető. Mint mondta, a közgyűlés előtti napon jelent meg a pályázati kiírás, amelyhez idén is csatlakozik az önkormányzat. Húsz-húsz fiatalt tudnak alkalmazni adminisztratív feladatokra, valamint könnyű fizikai munkára. Beszélt a közgyűlés azon döntéséről is, miszerint az I. Béla Gimnázium kollégiumában lakó hátrányos helyzetű diákok étkeztetését Arany János Kollégiumi Programban finanszírozzák.

A hétértékelőn ragadta meg az alkalmat Ács Rezső arra, hogy köszönetet mondjon Horváth Erikának, a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde intézményvezetőjének, akinek nyugdíjba vonulása előtt ma volt az utolsó munkanapja. A hét eseményei közé tartozik, hogy bejárást tartott a polgármester az Ybl Miklós utcában, ahol az orvosi ügyeleti központ kialakítása zajlik. A munkálatok jó ütemben haladnak, és még az idén elkészülhetnek velük.

Bomba Gábor, az ÉSZ frakció vezetője Facebook-oldalán adott összegzést a közgyűlésről, amelyben többek között a Szabó Dezső utcai orvosi rendelő építése kapcsán hozott döntésre is kitért. Mint írta, az ÉSZ ragaszkodik ahhoz, hogy a lakossági tiltakozást vegye figyelembe az önkormányzat és keressen új helyszínt a rendelőnek.

Borítókép: Ács Rezső (balról) és Gyurkovics János alpolgármester a pénteki sajtótájékoztatón