A hónap elején még nőtt az influenzások száma

Emelkedett március első hetében Tolna megyében azoknak a száma, akik influenzás tünetekkel keresték fel a rendelőket. Az influenza és a koronavírus tünetei nagyon hasonlóak, aki bizonytalan, első lépésben hívja fel a házorvosát.

A megyében a múlt héten a hónap elején még nőtt, országos szinten kétezerrel csökkent az influenza szerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma. Laboratóriumi vizsgálattal igazolt, influenzavírus által okozott megbetegedéseket Békés, Csongrád és Zala megye kivételével minden területen diagnosztizáltak. A 10. héten halmozódásról tíz megyéből összesen tizenöt jelentés érkezett, Tolna megyében azonban ilyesmi nem fordult elő a Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatása szerint. A 10. héten azonosított 83 influenzavírusból 46 volt influenza A és 37 influenza B. A sentinel adatok alapján az influenza pozitivitási arány 57,7 százalék volt. Ezen a héten is az óvodások és az általános iskoláskorú gyermekeket érintette leginkább a betegség.

Dr. Moric Krisztina allergológus, fül-orr-gégész, a mindmegette.hu portálnak elmondta, a az influenza és a koronavírus tünetei sokban hasonlítanak. Mindkettő száraz köhögést okoz, a koronavírus esetében jellemző a nehézlégzés és a magas láz. Ez a WHO adatai alapján a láz a koronavírus leggyakoribb tünete, mely a betegek 88 százalékánál megfigyelhető. Arra is figyelmeztet, ha valakinél légúti allergia miatt asztma is kialakul, köhögés és légszomj nála is jelentkezhet, ehhez azonban nem tárul láz. A megfázás pedig csak enyhe köhögéssel járhat, de légszomjat nem okoz. Jellegzetes tünetei a tüsszögés, az orrdugulás és orrfolyás. Torokfájás és enyhe, rövid ideig tartó hőemelkedés előfordulhat.

Aki bizonytalan az állapotát illetően, maradjon otthon, és hívja fel háziorvosát, különösen, ha magas lázat és nehéz légzést tapasztal.