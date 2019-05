A horvát bánra emlékeztek

Franjo Vlasic bán születésének 253. évfordulóján megemlékezést tartottak Dombóváron. Fontos a személye, hiszen olyan kapocs ő a két nép között, amely összeköt minket.

Tolna megyében egyedüli város Dombóvár, ahol működik horvát kisebbségi önkormányzat. Győrvári Gábor, az Országos Horvát Önkormányzat tanácsnoka, a pécsi Miroslav Krleza Horvát–Magyar Gimnázium igazgatója elismerően szólt a kis közösség törekvéseiről. Kiemelte, hogy az ilyen és ehhez hasonló rendezvények erősítik és segítik nemzetiségi kultúrájuk megőrzését a többségi globalizációs világban.

A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat legutóbbi programján a pécsi gimnázium tanulói ismertették a Mária Terézia Nagykereszttel kitüntetett horvát-szlavón bán, Franjo Vlasic életútját, meghatározó tetteit. Majd Filcinger Ágnes a Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatalának vezetője osztotta meg gondolatait. Elmondta, hogy a bán Dombóvár szülötte volt, és támogatta Horvátország megújulását, képviselte a horvátok érdekeit, fellépett Horvátország erőszakos magyarosítása, a magyar nyelvű iskolai oktatás ellen.

A határon túli nemzetiségeink kapcsán ma már pontosan értjük törekvéseit, tudjuk, hogy a saját nép, az anyanyelv iránti szeretet nem hiányozhat egyetlen igaz államférfi szívéből sem. Erdélyi biztosként ugyanakkor a magyarok függetlenségi törekvései mellett is kiállt. Mindkét nép magáénak érzi őt, a magyar és a horvát is, különösen itt, Dombóváron. Tudjuk, hogy napjaink Európájában is egyre fontosabb megtalálni azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek Európa népeit összekötik. Szükségünk van egymásra. Ha ma a bán élne, minden bizonnyal vállalná ezt a szerepet. Ennek tudatában tisztelegjünk emléke előtt.