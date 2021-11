A húsosautóra vártak, de a járdának is örültek

„Önök is a húsosautóra várnak?” – tette fel a kérdést az út túloldaláról egy majosi lakos látva, hogy egyre több ember gyülekezik az V. utcában, a Napsugár Óvoda mellett.

– Nem, éppen járdaavatóra készülünk. Jöjjön, Ön is csatlakozzon hozzánk – érkezett a válasz és egyben a szívélyes invitálás Filóné Ferencz Ibolyától. Bonyhád polgármestere megvárta, ameddig Jónás Aladárné, Teri néni átér az úton, és csak ezt követően osztotta meg a jelenlévőkkel, hogy 2021-ben minden eddiginél magasabb összeget: 45 millió forintot fordított a város járdafelújításra.

Ebből a keretből jelentős összeg került a majosi városrészbe is. Az V. utca felső szakaszán 205 méter hosszúságban készült el az új alappal rendelkező járda. Ennek költsége 4 millió forint volt. „Ahol most állunk, innen indul egy olyan új járda a temetőhöz, ami már régi vágya volt a majosi lakosoknak. Ez 7,7 millió forintba került, a beruházásnak köszönhetően pedig gyorsabban és biztonságosabban lehet megközelíteni a temetőt” – folytatta a polgármester.

Filóné Ferencz Ibolya arról is tájékoztatta a jelenlévőket, hogy terveik szerint 2022-ben is folytatódnak a felújítások, természetesen Majoson is. „A VII. utcában lévő járdát biztosan rendbe tesszük, mert nagyon rossz állapotban van, és abban sem kételkedem, hogy Sárkány Szabolcs képviselő úr még tud javasolni néhányat. Őt is meg fogjuk hallgatni – ahogy azt korábban is tettük – mielőtt megtervezzük a következő időszak önkormányzati beruházásait” – hangsúlyozta a városvezető, aki köszönetet mondott mindazoknak, akik szerepet vállaltak a fejlesztésben.

Borítóképünkön: Sárkány Inez (balról) és Jónás Aladárné majosi lakosok, Sárkány Szabolcs képviselő, Filóné Ferencz Ibolya polgármester és Kőműves Péter, a kivitelező KÉSZ Kft. vezetője