A hűtőnket utáljuk a legjobban gépeink közül

A hűtőszekrényüket cserélnék le a legtöbben a beépített konyhagépek közül – derül ki egy országos kutatásból. Az adatok szerint a legtöbb háztartásban van legalább egy olyan konyhagép, amely cserére szorulna.

A hűtő mellett a szagelszívót, valamint a mosogatógépet korszerűsítenék sokan. A szakértő szerint érdemes minél korábban elkezdeni spórolni, hiszen az államilag támogatott lakáskassza segítségével a beépített konyhagépeket költséghatékonyan cserélhetjük le. Egyre népszerűbbek a beépíthető konyhagépek: sok háztartásban már ezeket részesítik előnyben a különálló típusokkal szemben – derül ki a Fundamenta fiatal felnőttek körében végzett reprezentatív kutatásából. Azok az eszközök ugyanis, amelyek elrejthetők a konyhabútorban, helytakarékosak és dizájnosak egyszerre. A leggyakrabban beépített konyhagép a hűtő, az otthonok 53 százalékában található meg, amelyet a mikró, a szagelszívó, a beépített sütő, a főzőlap, majd legvégül a mosogatógép követ.

A legnagyobb igénybevételt az éjjel-nappal működő hűtőszekrényeknek kell kibírnia, mégis ennek a konyhagépnek a lecserélése a legmacerásabb, mivel a hűtő az egyik legdrágább konyhai eszközünk. Nem is meglepő, hogy a legtöbben – 58 százalék – a hűtőjükkel elégedetlenek, de a megkérdezettek több mint fele megszabadulna a szagelszívójától, 50 százalék a mosogatógépétől, 50 százalék a beépített sütőjét cserélné újra, és 48 százalék vágyik új főzőlapra otthonában. Az „átlagnak” megfelelően gondolkodik a szekszárdi Zsófia is, aki már túl van a hűtőszekrénye cseréjén. – Hangos volt, nehéz volt tisztán tartani, és már annyira utáltam, hogy amikor felújítás volt nálunk, nem is lehetett kérdés, hogy Malvinnak mennie kell. Az új hűtőnket viszont egyszerűen imádom. Szép, csendes, sehol sem folyik, és úgy hűt, mint az álom – mondta, és hozzátette azt is, hogy náluk a szintén konyhaszekrénybe épített mosógép lesz a következő áldozat.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Mivel egy esetleges háztartási nagygép-csere akár több százezer forintos kiadás is lehet, sokan addig használják eszközeiket, amíg a szerkezet ki nem leheli a lelkét.