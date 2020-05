A játszótéren mosdókat, kutakat alakítanak ki

Nemcsak az önkormányzati intézmények, hanem minden óvoda és bölcsőde kinyit hétfőn Szekszárdon, jelentette be Ács Rezső polgármester szokásos pénteki hétértékelőjén. Azt is elmondta, a város minden intézményben biztosítja a védőfelszerelést és a kézfertőtlenítőt. Azt kérte, ha lehet, a szülők ne egyszerre igyekezzenek beadni és elhozni csemetéiket, és lehetőség szerint ne is lépjenek be az épületbe. Az önkormányzat homlok-hőmérőket is beszerzett, ezekkel a kicsik hőjét naponta többször ellenőrizhetik a nevelők. Mivel pici gyerekeknél nehéz a védőtávolságot tartani, a hangsúlyt inkább a fertőtlenítésre és a rendszeres kézmosásra kell helyezni. Ács Rezső arról is beszélt, hogy a továbbiakban nem szállítja ki Szekszárd az ebédet, azt minden gyermek az óvodában fogyaszthatja el.

Újra elmondta azt is, hogy vasárnap nyit a szekszárdi vásár, ahol lényegében ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a piacon. Itt szintén három beengedő pont lesz, ahol biztosítanak kézfertőtlenítőt, és aki nem hozott magával, védőfelszerelést kap.

Újdonság lehet, hogy a játszótéren kézmosókat, ivókutakat, mosdókat alakítanának ki, valószínűleg konténerben. Ez a szülők régi igénye, a pandémia pedig nyomós érv a megvalósítás mellett.

Ács Rezső arról is beszélt, támogatja a közgyűlés Fidesz frakciójának javaslatát, amely szerint az önkormányzat ingyenessé tenné a városi közösségi közlekedést. Ez azonban a veszélyhelyzet elmúltával lesz aktuális.