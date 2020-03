A játszóteret és a pajtásokat el kell kerülni levegőzéskor

Milyen programot szervezzünk a gyerkőcnek, ha családunkat távol óhajtjuk tartani a koronavírus-fertőzéstől? A pajtásokat kerülnie kell, a négy fal között viszont hajlamos megőrülni, mint az egyik anyuka beszámolója is alátámasztja. A gyermekorvos és az óvodavezető elmondta, hogy mire figyeljenek a szülők.

– Tegnap teljesen szétestünk itthon, nekem sokat kellett dolgoznom, a gyerekek pedig megőrültek – foglalja össze a friss fejleményeket a szekszárdi anyuka. – Nyúzták a macskákat, egy szál atlétatrikóban és gatyában üvöltve húzták egymást körbe a házban. Ma már összeszedettebbek vagyunk, de így sem piskóta egyszerre dolgozni, főzni, tanulni és „szabadidőmben” még a kölkek szórakoztatásáról is gondoskodni. Nagyon nem bánom, hogy keddre már kaptak a gyerekek tanulnivalót. Szerencsére tankönyvi feladatokat is kapott az osztály – jegyzi meg.

A járvány szempontjából a legjobb otthon maradni, de ez nem azt jelenti, hogy házi karantént kell most kialakítani: levegőzni szabad és a gyerekek nagy mozgásigénye miatt sem tehetjük meg hetekig, hogy nem visszük ki őket a lakásból, nyilatkozta dr. Tusa Annamária szekszárdi gyermekháziorvos. Mindenképpen olyan helyet kell választani, ahol nem csoportosan vannak, mert ez nem vakáció, hanem kényszerhelyzet, komolyan kell venni, hogy nem találkozhatnak pajtásokkal. Ne játszóterezzenek. Akinek van saját udvara, az ott meg tudja oldani a levegőzést és a mozgást. Esetleg a környék olyan helyeire érdemes kiruccanni, mint Sötétvölgy – feltéve, hogy ott nincsenek sokan.

Ugyanakkor otthon is nagyon oda kell figyelni a fertőtlenítésre. A szülők miután hazaértek a munkából, öltözzenek át azonnal, és ne a munkahelyen használt ruhájukban tartózkodjanak otthon a gyerekekkel. Ugyanígy, ha a gyerek kint volt, az ő öltözetét is cseréljék le.

Nem azért kell ennyire elővigyázatosnak lenni, mert a gyerekeknél súlyos a koronavírus-betegség; az eddigiek alapján az a tapasztalat, hogy őket nem érinti drasztikusan. Ők jellemzően megússzák enyhébb, influenzaszerű tünetekkel – csakhogy szórhatják tovább a családba, amivel főleg az időseket veszélyeztetik. Többlet-vitaminbevitelre a gyermekháziorvos szerint nincs szükség. Amit eddig érdemes volt fogyasztani, azt javallott továbbra is: előnyös a vitamindús és változatos étrend, egyenek szezonális gyümölcsöket és zöldségeket.

Dr. Tusa Annamária azt mondta, nekik egyelőre azt javasolták a felsőbb hatóságok, hogy első körben mindenkivel telefonon érintkezzenek. Ennélfogva ők is arra kérnek mindenkit, hogy telefonon jelentkezzenek be a háziorvosi rendelésbe, és azon keresztül megbeszélik a továbbiakat. Ha olyan típusú tünetek jelentkeztek, amelyek indokolják a közvetlen orvosi vizsgálatot, akkor mindenképpen behívják a gyermeket. A betegek konkrét időpontokra érkeznek, a váróteremben egyszerre egy gyerek és egy szülő tartózkodhat, a többiek pedig kint várnak a várón kívül. És amikor az adott páciens távozott, akkor mehet be a következő. A minél csekélyebb szintű érintkezésre törekednek tehát.

– Van egy facebookos csoportunk, ahol kértem minden szülőt, hogy előre készüljenek fel a kérdésekből, hogy minél rövidebb ideig legyenek bent a rendelőben is – mondta a gyermekháziorvos. – Olyan kérdésekből, mint hogy: milyen jellegűek a tünetek, mikor kezdődtek, otthon milyen kezelést kapott a beteg, találkoztak-e olyannal, aki koronavírusfertőzés-gyanús. És telefonon döntjük el, hogy be kell jönni vagy pedig nem. Persze ha több mint három napja tartó láz áll fenn, nem tudják etetni-itatni a gyereket, nagyon nincs jó állapotban, akkor behívjuk és megvizsgáljuk, de első körben mindenkit próbálunk távolságból kezelni. A vizsgálatot is igyekszem minél gyorsabban megcsinálni. Minden beteg után fertőtlenjük úgy a vizsgálót, mint a kilincseket, erre nagyon odafigyelünk – hangsúlyozta.

Amit a gyógyszerelés szempontjából tudunk, hogy ha bizonyított koronavírus-fertőzése van valakinek, akkor az ibuprofén-tartalmú láz- és fájdalomcsillapítók használata nem célszerű, tette hozzá dr. Tusa Annamária.

A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda intézményvezetője, Hollendusné Bíró Anett is ötleteket adott annak kapcsán, hogy az elkövetkező, játszótérmentes időszakban mit lehet kezdeni a gyermekkel. – Gyereke válogatja, hogy kit mivel lehet tartósan lekötni – mondta. – Nyilván a szülő tudja a gyerekéről, hogy milyen tevékenységeket érdemes vele folytatni. Aki családi házban él, talán kicsit jobb helyzetben van, akik lakótelepen laknak, azoknak mozgás szempontjából elég korlátozottak a lehetőségeik. Viszont fejlesztő meg mindenféle vidám, mókás játékokat bent is lehet használni. Előkerülhetnek ilyenkor a mesekönyvek, a vetítők. Őszintén remélem, hogy nem a digitális eszközök fogják lekötni a gyerekek nagy részét, hanem így, hogy a családok együtt lesznek, inkább valami kreatívabb programot fognak kitalálni – fűzte hozzá az óvodavezető.