A következő héten újra kinyit a paksi gyógyfürdő

Jövőhéten, július 13-án nyit a paksi gyógyfürdő – jelentette be dr. Bodnár Imrével, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatójával közös sajtótájékoztatóján Szabó Péter polgármester. Az egészségügyi előírások betartásával minden szolgáltatást igénybe vehetnek a gyógyfürdő látogatói, de az élményelemek közül a vízpermetképződéssel járókat nem üzemelik be – írta a Paksihirnok.hu. Dr. Bodnár Imre elmondta, hogy a karbantartás után az előírásnak megfelelően nagy klórtartalmú fertőtlenítést végeznek, végül újabb tisztítást követően töltik fel a medencéket gyógyvízzel.

A főigazgató az egészségügyi alapellátás kapcsán arról is beszélt, hogy a pácienseket telefonos bejelentkezés után, előjegyzett időpontban várják. A negyedórás időkorlát megszűnt, a gyanús esetekben viszont kötelező a Covid-teszt. Továbbra is kérik a lakosság türelmét, hiszen a várótermekben biztosítani kell a másfél méteres védőtávolságot. Ez helyenként jelentősen lassíthatja az ellátást, többek között az ultrahang, a röntgen és a laboratórium szakrendelésen. A veszélyhelyzet megszűnése után is érvényben van az egykapus beléptetés, kötelező a kézfertőtlenítés, a nyilatkozat kitöltése és a maszk viselése. Utóbbi alól kivétel a gyógyfürdő gőzpárás területe.

– A Paksi Gyógyászati Központban a veszélyhelyzet ideje alatt is fogadtuk a betegeket. Ez idő alatt körülbelül tizenkétezer ellátás történt, amely a korábbi időszak egyharmada – mondta el dr. Bodnár Imre, aki köszönetét fejezte ki azoknak a munkavállalóknak, akik ebben az időszakban is kitartóan végezték feladatukat.