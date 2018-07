A jövőben gyorsabb és hatékonyabb lehet az ügyintézés

Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott örömtelinek nevezete a két megye határán létesült kormányablak átadását, mert az azt szolgálja, hogy az emberek minél kulturáltabb körülmények között intézhessék ügyeiket. A beruházás 55 millió forintból valósult meg, hazai forrásból, amely nem csak a város, hanem a Tamási járás életében is jelentős esemény. Kiemelte, fontos, hogy a vidéken, kis településeken élő állampolgárok lássák, nem csak szlogen a szolgáltató állam eszméje, és a kormány törekszik arra, hogy a modern szolgáltatás elérhető is legyen számukra.

Dr. Horváth Kálmán köszönetét fejezete ki a kormánynak és Csőszné Katz Edit polgármesternek. A város ugyanis a hely rendelkezésre bocsátásán túl is tevékenyen hozzájárult a kormányablak létrehozásához a tető felújításával, a gáz bevezetésével és az épület szigetelésével. Munkatársainak és a vállalkozónak is megköszönte a munkát, utóbbi határidőre, nagyon precíz és szép munkát végzett, mondta a kormánymegbízott.

Dr. Tuzson Bence közszolgálatért felelős államtitkár beszédében kiemelte, ha az állam erősíteni akarja a kistelepülések vonzerejét, népességmegtartó erejét, akkor tudnia kell, hogy konkrétan mit tehet ennek érdekében. Ha a kormány saját szolgáltatásait közvetlenül igénybe vehetővé teszi, és gyorsabb lesz az ügyintézés, akkor ezzel lökést adhat a város fejlődésének is. A kormányablakokban tizenöt percnél kevesebb a várakozási idő.

Az államtitkár készült Simontornyából, pontosan tudta, hogy mettől meddig volt megyeszékhely és hogy az atomerőmű felépülése előtt a megye legiparosodottabb településének számított a kétszáz éves bőrgyárral. Ha az ügyintézés gyorsabb, ha a vállalkozások hatékonyabban működhetnek, ennek a révén megerősödhet a település és növekszik kistérségi szerepköre.

Csökkentik az elintézendőket

A gyors és hatékony ügyintézésnél egy jobb dolog van, mondta az államtitkár, ha némely ügyet egyáltalán nem kell intézni. Ennek érdekében már eddig is sokat tettek, főképpen az eljárások egyszerűsítése révén. Most viszont programot indítottak, amelynek a keretében tételesen áttekintik az ügyeket és azokat szeretnék kivezetni, amelyekben nem feltétlenül kell az államhoz fordulni, vagy elég csak regisztrálni. Mint mondta, a kormányhivatalokban, így a kormányablakokban is egyre nő az ügyek száma, ami egyrészt jó dolog, de akkor lehetnének igazán elégedettek, ha csökkenne az elintézendő ügyek mennyisége. Fontos odafigyelni azokra is, akik az asztal másik oldalán ülnek, hiszen ugyanazt az életet élik, mint mi magunk, mondta. Hozzátette, akkor működik jól az állam, ha képesek vagyunk megteremteni az államigazgatáson belül a családbarát, jó munkahelyet. Jó teljesítményt akkor lehet elvárni, ha a munkahelyükön jól érzik magukat az emberek, ha tudják, hogy az állam gondoskodik róluk.