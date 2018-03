A jövőt mutatják meg a termékeikkel

Ezt ne hagyja ki! Orbán Viktor: Európa megtelt

Alkotó és tehetséges diákok mutatkoznak be ismét Szekszárdon, az I. Béla Gimnáziumban. A Neumann Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Verseny mai ünnepélyes megnyitóján a résztvevőket Ács Rezső polgármester, dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott, és Gerzsei Péter tankerületi igazgató köszöntötte. Az intézmény szervezte tudáspróbán általános- és középiskolások adnak számot felkészültségükről és alkotni vágyásukról. Ezúttal is meghívást kaptak határon túli – felvidéki és délvidéki – fiatalok, akik több területen is kiemelkedő eredményt mutathatnak fel.

A sorrendben tizennegyedik alkalommal megrendezett megmérettetés alcímében nem véletlenül olvasható a „Kovács Győző szellemében” kitétel. Ugyanis a hat éve elhunyt mérnök, számítástechnikus, informatikus – Szekszárd díszpolgára – nem csak útjára indította ezt a megmérettetést, de mindvégig élete egyik küldetésének tartotta. A versenyzőket több kategóriában (általános iskolások, animáció, grafika, játékprogram, számítógéppel támogatott tervezés, web) zsűrizik, az eredményhirdetést pedig ma 15 órától tartják.