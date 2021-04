A jubileumi rendőrnapot már szabadabban szeretnék megszervezni

A járványhelyzet miatt 2020 után idén is szűk körben tartott ünnepségen adta át Filóné Ferencz Ibolya polgármester és dr. Biró Attila kapitányságvezető az „Év Bonyhádi Rendőre” kitüntetést, amit ezúttal Szameth Veronika vehetett át.

Szameth Veronika, a kitüntetett főhadnagy 2005-től teljesít szolgálatot a Bonyhádi Rendőrkapitányság hivatásos állományában. Kezdetben járőrként dolgozott a Hőgyészi Rendőrőrsön, majd körzeti megbízotti beosztásba került. A Bonyhádi Rendőrkapitányság ügyeleteseként 2009. október 16-tól, vizsgálójaként 2011. december 1-jével látta el feladatait. Fővizsgáló lett 2014-ben, majd 2019-ben főnyomozó. Kiemelt fővizsgálónak nevezték ki 2021. március 1-jével. Szameth Veronika a vizsgálati munkán kívül operatív munkakörben is ellátja feladatait. Mindkét tevékenység a folyamatosan változó jogszabályi környezetben nagyfokú precizitást, önálló problémamegoldást és rengeteg önképzést kíván. Munkája minőségére rendkívül igényes. A vizsgálati ügyekben folytatott eljárásai szakszerűek, jogszerűek, alaposak, nagyban segítve ezzel a későbbi döntések meghozatalát. A főhadnagy szolgálatteljesítése folyamatosan magas színvonalú, a vele azonos életkorú és szakmai tapasztalattal bíró munkatársak közül kiemelkedik. Megbízható munkaerő, aki feladatai ellátása során a tökéletességre törekszik. Figyelme széleskörű, a különböző helyzetekre gyorsan reagál, kreatív és önállóan képes felelős döntéseket hozni. Az esetlegesen felmerülő új feladatokat fegyelmezetten hajtja végre, illetve koordinálja. Szakmai munkájának színvonala, példamutató magatartása méltóvá teszi az „Év Bonyhádi Rendőre” kitüntető címre – hangzott el a méltatásában.

A díjat Filóné Ferencz Ibolya, a település polgármestere és dr. Biró Attila alezredes, kapitányságvezető adta át a kitüntetettnek pénteken a Városháza dísztermében tartott, szűk körű ünnepségen. – Szívből gratulálok a mai nap díjazottjainak, egyúttal nagyon sajnálom, hogy most már második éve nem olyan keretek között rendezhetjük meg a rendőrség napjához kapcsolódó programunkat, ahogyan azt szeretnénk – emelte ki köszöntőjében Filóné Ferencz Ibolya. Úgy vélekedett, hogy a rendőrök, az egészségügyi dolgozók és a hivatalok munkatársainál jobban csak a lakosság várja a veszélyhelyzet elmúltát. Hiszen a koronavírus-járvány az élet minden területén komoly kihívás és soha nem látott próbatétel elé állított valamennyiünket.

– A rendőrség napját 29 éve ünnepeljük, ezt egy 1992-ben elfogadott kormányhatározat rögzíti. 2020-ig nem gondoltuk volna, hogy ezt a jeles napot nem tudjuk majd széles körben megtartani. Szent György egy sárkánnyal szállt harcba és fektette azt két vállra, innen ered a hősi cselekedete. A mai rendőröknek nem egy tűzhányóval kell szembenézniük, de a feladataik legalább ilyen összetettek és nehezek. Ehhez társul még a járványügyi védekezés segítése, ami mindannyiunk számára megpróbáltatások sorát hozza 2019 márciusától – hangsúlyozta a városvezető. – Az ünnepnapok varázsa – folytatta – pontosan abban rejlik, hogy egy kicsit más legyen, mint a többi. Ezért is remélem, hogy a 30., jubileumi rendőrnapot már szabadabban tölthetjük, és nem a vírus árnyékában.

Filóné Ferencz Ibolya hangsúlyozta, Szameth Veronika és a nap további díjazottjai mellett valamennyi, a kapitányságon dolgozó, szolgálatot teljesítő munkatársat elismerés illet, mert túlzás nélkül állítható, hogy sokszor erőn felüli munkát végeznek. Mint mondta, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitánysággal és a helyi vezetéssel is jó kapcsolatot ápol a város, előrevivő az együttműködés, ezt szeretné tovább erősíteni a jövőben is. Ugyanezen az állásponton volt dr. Biró Attila kapitányságvezető is, aki szintén a köszönet hangján szólt, egyrészt a kollégáihoz, másrészt a város vezetéséhez. Elismerését fejezte ki a rendőri állomány példás helytállásáért. – A rendvédelmi szervek is olyan helyzettel találkoztak a járvány berobbanásától a mai napig, amivel korábban még soha. Úgy gondolom, hogy a bonyhádi kapitányság munkatársai is mindent megtettek a maguk területén, hogy kezelni tudják a pandémia előidézte kihívásokat – vélekedett az alezredes, aki a kollégáira tekintve kiemelte: méltán lehetnek büszkék a munkájukra, példaértékű szerepvállalásukra. Azt is megosztotta a jelenlévőkkel, hogy 101 éve, 1920-ban alakult meg a mai formában működő rendőrség. A Tolna megyében és Bonyhádon szolgálatot teljesítő rendőrök méltóképpen viszik tovább ezt az örökséget és egyúttal megteremtik az alapjait a következő évtizedeknek. Ezért a nemes feladatért és az állampolgárok biztonságáért érdemes minden nap egyenruhát ölteni.

Elismerések Az „Év Bonyhádi Rendőre” kitüntetés mellett további díjazottakat is köszöntött dr. Biró Attila ezredes. Szakterületén végzett kiemelkedő munkája elismeréseként tárgyjutalmat kapott Dudás Kálmán főtőrzszászlós, akit emellett 50. születésnapja alkalmából is köszöntött a vezető. Ugyancsak a közösség számára példamutató tevékenysége elismeréseként pénzjutalomban részesült Csasznyi Krisztián címzetes törzszászlós és Palkó Roland főtörzsőrmester. – Valamennyiünk számára megtiszteltetés volt a díjazottak között lenni – összegezte Szameth Veronika. Az év rendőre megosztotta velünk, hogy már egy általános iskolai fogalmazásban is azt írta le 13 évesen, hogy ő rendőr szeretne lenni. Tartotta magát ahhoz, sőt, mint elmondta: az érzés azóta sem hagyott alább. Szereti a hivatását, és azt, hogy másokon segíthet. Erős támaszt jelent számára a családja, a 6 éves kislánya és a férje.

Képünkön: Dudás Kálmán (balról), Filóné Ferencz Ibolya, Szameth Veronika és dr. Biró Attila a díjátadást követően