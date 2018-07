A kánikulai meleg fokozott tűzveszélyt jelent a környezetre

A nagy hőség kedvez a szabadtéri tüzek kialakulásának, amelyek kellő odafigyeléssel jórészt megelőzhetőek.

Tolnában egyelőre nem, de a szomszédos Bács-Kiskun megyében, illetve Csongrádban már elrendelték a tűzgyújtási tilalmat. A következő napokban várható hőség miatt ugyanakkor a szabadtéri tüzek megelőzésére hívta fel a figyelmet Boros Brigitta, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, a szárazságban és a nagy hőségben ugyanis megnő az ilyen jellegű tűzesetek kialakulásának kockázata. Ez pedig nemcsak az anyagi javakra, hanem akár a testi épségre is veszélyt jelenthet. A szóvivő elmondta, hogy belterületen csak ott szabad kerti zöldhulladékot égetni, ahol azt az önkormányzat rendeletben engedélyezi, és ilyen esetben is csak a rendeletben meghatározott időpontban. Ha az önkormányzatnak nincs a kerti zöldhulladék-égetésre vonatkozó rendelete, akkor az tilos.

A szabadban meggyújtott tüzet soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni, és minden esetben gondoskodni kell megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen készenlétben a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet ajánlott gyújtani, amekkorát folyamatosan felügyelet alatt lehet tartani. Ha feltámad a szél, azonnal abba kell hagyni az égetést, és alaposan el kell oltani a tüzet.

A külterületi tarlóégetést és a vágott növények égetését a munkálatok előtt tíz nappal engedélyeztetni kell a helyi katasztrófavédelmi kirendeltséggel.

A nagy hőség miatt a kerti grillezés és sütögetés is fokozott óvatosságot igényel, és a tüzet egyetlen percre sem szabad felügyelet nélkül hagyni.

Fokozott tűzveszély esetén az erdészeti hatóság, illetve az erdőgazdálkodásért felelős miniszter tűzgyújtási tilalmat rendelhet el, például a katasztrófavédelem kezdeményezésére. Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és ezek kétszáz méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakóhelyek, a vasút és a közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.

A tűzgyújtási tilalom elrendelése és annak visszavonása függ a meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától. A tűzgyújtási tilalomról az érintett hatóságok a hivatalos honlapjukon tesznek közzé határozatot és térképet. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról a www.erdotuz.hu weboldal, valamint az onnan is elérhető szakmai honlapok is tájékoztatnak, amelyek ezen túl számos egyéb hasznos információval is szolgálnak. A www.katasztrofavedelem.hu oldalon szintén kiemelt helyen lehet tájékozódni az aktuális helyzetről. A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől a visszavonásig él. Az említett honlapokon napi frissítéssel megtekinthető az aktuális állapot.