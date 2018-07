A katedrán és a színpadon egyaránt otthonosan mozog

Közéleti szerepvállaló, szekszárdi rendezvények versmondója, és saját műsorokat, színpadi produkciókat is bemutató előadó. S nem mellesleg középiskolai tanár is Orbán György, valamint a Baka István Alapítvány kuratóriumának elnöke.

– Miért nem lettél színész?

– Miért? Nem lettem az? – kérdez vissza mosolyogva Orbán György.

– Miért nem lettél kizárólag színész?

– Az nagyon korán eldőlt, hogy nem szeretném az év 365 napján ezt csinálni. Nincs kedvem estéről estére összeomolni, vagy diadalmasan felcsattanni ugyanabban a szerepben. Jártam versmondó- és színjátszó- táborokba, s ott megtapasztaltam, hogy milyen az, amikor kötelező hozni egy adott formát. Úgy döntöttem, hogy én ezt csak alkalomszerűen vállalom, nem folyamatosan. Az az igazság, hogy jelentkeztem a színművészetire, de meg se tanultam rendesen a szerepemet. Csak kíváncsiságból mentem el a felvételire, mert már tudtam, hogy nem ez az én utam.

– Mi a te utad?

– Ezt akkor még nemigen tudtam. Sőt, ma sem biztos, hogy egyértelműen meg tudnám mondani, annyi minden érdekel. Szereztem tanítói, általános iskolai tanári, középiskolai tanári diplomát és felsőfokú előadóművészi képesítést. Sorsfordító dolog volt az életemben, amikor tizenöt évvel ezelőtt, negyvenévesen tanítani kezdtem az Adyban. Hálával tartozom az akkori igazgatónak, Babai Zoltánnak. Túljutottam egy hullámvölgyön, s még az új párkapcsolatomat is az új munkahelyemnek köszönhetem. A második feleségem ugyanott tanít.

– Azelőtt nem voltál magasabb polcon, a megyei önkormányzat elnöki kabinetjében?

– Nem. Szakmai munkát végeztem, rendezvényeket szerveztem, protokolláris levelezéseket folytattam. Sosem törekedtem karrierre a politikai vagy a gazdasági életben. Előadásaimon természetesen örülök a tapsnak, a sikernek, de egyéb munkáimban nem az előmenetel foglalkoztat, hanem az, hogy hasznos legyen, amit végzek. Dolgozni a pécsi megyei könyvtárnál kezdtem 1988-ban, utána átjöttem a szekszárdihoz, s onnan a főiskolaiba. Aztán hívtak a megyei önkormányzathoz, 1999-ben. Szerveztem megyenapokat; a legemlékezetesebb protokolláris feladat a köztársasági elnök, Mádl Ferenc Tolna megyei látogatásának lebonyolítása volt. Ez az időszak 2003-ig tartott, következett háromnegyed évnyi bizonytalanság, amikor semmi fix munkát nem találtam, és 2004-től kerültem az Adyba.

– Egy szakképző iskolában tanítasz magyart. Elég ez neked?

– Úgy véltem én is korábban, hogy a középiskola gimnáziumot jelent. Aztán ráéreztem ennek az ízére. Ma már közelebb áll hozzám ez a fajta „gyerekmentés”, mint a tehetséggondozás. Az irodalom rendkívül alkalmas arra, hogy a sokszor nehéz körülmények között felnövő fiatalok magukra ismerjenek, s változtatni akarjanak a sorsukon. Az én életritmusomnak is nagyon megfelelő ez a munka, mert jut mellette időm a fellépéseimre készülni.

– Erős benned a szereplési vágy?

– Erős, de nem mindenáron való. Tizenhat évesen elolvastam egy könyvet, Daniel Keyes Virágot Algernonnak című művét, és valahogy kirobbant belőlem, hogy én ezt szeretném eljátszani. Készítettem is belőle egy kis darabot. Aztán eltelt még egyszer ennyi idő, amikor csak álmodoztam a fellépésekről.

Éreztem, hogy van mondandóm a szerelemről, az Istenről, a hazáról,

de a közlés mikéntje még nem tisztázódott bennem. Mígnem 1995-ben meghalt Baka István, és eléggé elszégyelltem magam, hogy itt élt köztünk, s nem foglalkoztam vele igazán. Úgyhogy a műveiből megszerkesztette Gacsályi József a Szekszárdi misét, én meg előadtam vagy ötven-hatvan alkalommal. Legelőször 1997-ben a szekszárdi Német Színházban, aztán a Délvidéktől Erdélyig számos helyen. S jöttek más műsoros estek; most egy Örkény-összeállítást viszek oda, ahova hívnak, Egy pocsolya emlékiratai címmel.

– Sokat kivesz belőled egy előadás?

– Rettenetesen sokat. A felkészülés is, a fellépés is. A színpadra felmenni, és onnan lejönni is nehéz. Érzelmileg feldolgozni, ami ott történt. Az előadás még napokig lobog az emberben, s ezt összeegyeztetni a másik „szerepemmel”, azzal, hogy a következő napon öt-hat magyarórát kell felelősségteljesen megtartani, nem egyszerű.

– Vannak barátaid?

– Persze. Vannak olyan emberek, többségük nem is ebben a megyében, akikkel, ha három-négy évente összefutok, onnan folytatjuk a beszélgetést, ahol annak idején abbahagytuk. Egyébként nem vagyok egy összejárós, haverkodós, „smúzolós” alkat. A „Hogy vagy?”, „Kösz jól.” típusú alibi csevegésektől kiráz a hideg.

– Istennel szoktál-e csevegni?

– Evangélikus vagyok, de sajnos nem gyakori templomba járó. A hétvégéim többsége dolgozatjavítással telik. Istennel sokat beszélgető, imádságos embernek tartom magam.

– Van valami álmod, vágyad a közeljövőt illetően?

– A Baka Alapítvány. Az előző húsz évben ez Szegeden működött. Most került át Szekszárdra a székhelye, s én lettem a kuratórium elnöke. Szeretném, ha a következő húsz évben legalább olyan jó munkát végeznénk, mint a szegediek.