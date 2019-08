A kenyér ára már nem tabu, ha kell emelnek árat a pékek

A megyei pékségek többsége néhány hónapig „lenyelte” a liszt árának drágulásából fakadó különbözetet, nyár elejére azonban szinte mindenhol árat emeltek. Most újabb problémával, a munkaerő-hiánnyal szembesülnek.

Elmúltak azok az idők, amikor a kenyér árának emelése elvi kérdés volt, ennek ellenére évekig húzták-halasztották az emelést az üzemek. Ma már a konkurencia sem jelent akadályt, hiszen egymás után zárnak be a pékségek – még a Pannon Varázs is ezt az utat választotta – a munkaerőhiány miatt.

Ezen a héten például a tengelici székhelyű Frissten Pékség üzeme is zárva tart, mert ki kellett adni a szabadságokat, és nem maradt váltó munkaerő. Kászpári Károly, a cég vezetője – és egyben Tolna és Baranya megye pékszövetségének az elnöke – szerint nap mint nap meg kell küzdeni azért, hogy talpon maradjanak a pékségek a piacon, veszteséget termelni pedig senki sem akar. Náluk még a múlt év végén emeltek árat, húsz százalékot. A forgalom azóta sem változott. Ez részben a vásárlók ragaszkodásának köszönhető, ami örömteli és kitartásra ösztönöz, részben pedig annak, hogy a környezetükben három pékség is bezárt.

Nincs elég pék és betanított munkás. Bécsben például a minimális havi munkabér is 1500 euró, ezért ahhoz, hogy itthon tudják tartani az embereket, évente 15–20 százalékkal is emelni kell a fizetéseket. Tudni kell azonban, hogy az osztrák kenyér akár tízszer drágább is lehet, mint a magyar. Az viszont nem járja, hogy a bérek az osztrák szintet, de az árak a magyar szintet képviseljék. Sokan azt is meggondolják, érdemes-e ennyi pénzért, éjszakánként, hétvégén, ünnepnapokon komoly fizikai munkát végezni.

A bátaszéki Brot Kft.-nek például több munkatársa augusztus 20-án is dolgozott, hiszen ők sütötték ki a város lakói között szétosztott bucikat is, melyeket a katolikus templomban Krisztián atya áldott meg. Szőcs István, a cég munkatársa elmondta, náluk tavasszal tíz százalékkal emelték a kenyér és a péksütemények árat, de még így sem követték le a liszt és az egyéb alapanyagok drágulását. A vásárlók ennek ellenére gyakran a szemükre vetik, hogy a hipermarketekben van olcsóbb kenyér.

A Magyar Pékszövetség adatai szerint is egyre jobban koncentrálják a piacot a nagy áruházláncok sütödéi, amelyek egyre több terméket állítanak elő. Szőcs István hozzátette, ha nincs helyben pékség, akkor is a multi határozza meg az árat. Nagy mennyiséget rendel, cserébe alacsonyan tartja az árakat. Emellett a mintegy hatszáz, hazánkban működő albán sütőipari cég súlya is növekszik a piacon.