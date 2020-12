A képeslapok sétára hívnak a régi Tolnára

– Én egy mindenféle-fajta gyűjtő vagyok. Érmét, jelvényt, újságot, kiadványokat és képeslapokat is gyűjtök – magyarázta Király József, akinek páratlan tolnai képeslapgyűjteményét felhasználva született meg Tolna legújabb, különleges helytörténeti kiadványa: a Múltidéző séta, Tolna régi képeslapokon.

Józsi bácsi – akinek a nevéhez az első magyar jelvénymúzeum is kötődik – a múlt század ’60-as éveiben kezdte a képeslapgyűjtést, egy idő után a tolnaiakra koncentrálva. Vásárolt, cserélt, sőt, maga is kiadott képeslapot. Utóbbi a tolnai városháza építésének 100. évfordulójára megjelentetett sorozat volt.

Jelenleg mintegy 170-180 tolnai képeslapja van. Ezek között akadnak az internetről letöltött, illetve másolt lapok is. A legértékesebbek az eredetiek, amelyekből 104 darab van a birtokában. (A lapok eszmei értéke mellett a pénzbeli sem kevés: például egy, a tolnai fürdőházat ábrázoló, 1920-as képeslapot egy licit során 18 ezer forintért vitt el egy bonyhádi gyűjtő. Józsi bácsi ennél olcsóbban jutott hozzá.)

A gyűjtemény természetesen nem ömlesztett kiszerelésű, a lapokat egy képzeletbeli útvonal alapján rendezte sorba.

Tolnai városvédők, helytörténészek között már évek óta szó volt róla, hogy ezt a páratlan gyűjteményt széles körben hozzáférhetővé kellene tenni. Hiszen egy ilyen anyag a tolnai fiatalok és idősek, de a város iránt érdeklődő nem tolnaiak számára egyaránt hasznos és érdekes.

Nemrégiben a Tolnai Város­szépítő Alapítvány kuratóriumának tagjai – akik egyébként a tolnai értéktár bizottságot is alkotják – úgy döntöttek, hogy a gyűjteményre alapozva elkészítenek egy ilyen albumot. A munka Metzné Horváth Ágota koordinálásával kezdődött, akinek elmondása szerint a képeslapok révén a régi tolnai épületek, utcák, terek múltjának megismerése számára is páratlan élményt jelentett.

A nemrég elkészült, 60 oldalas albumban összesen 83 kép szerepel, zömmel fekete-fehér, eredeti képeslapok, de van néhány másolati példány is. A legrégebbi lap 1899-ből való, a Szentháromság teret ábrázolja.

A virtuális séta három útvonalon vezet. Az 1. fejezet a hídtól (Mádi-Kovács zsilip) az Árpád utca elejéig tart. A második a „Singer saroktól” az Árpád utcán át a Hősök teréig, majd a Bajcsy-Zsilinszky utcán át a laktanyáig. A 3. fejezetben pedig a Perczel Mór utca, a Kápolna, a Deák Ferenc utca, a Szentháromság tér, a Szekszárdi utca és a Bajcsy-Zsilinszky utca épületeit ábrázoló képeslapok szerepelnek. Minden képhez érdekes információkat tartalmazó szöveges leírás tartozik.

Több formában is kiadnák

A Múltidéző séta, Tolna régi képeslapokon című album jelenleg a www.tolnaiseta.eu honlapon tekinthető meg, de több formában is megjelenik majd – tudtuk meg Reiter Antalnétól, a Tolnai Városszépítő Alapítvány elnökétől. Az anyagot kiadják DVD-n, készül egy rövid videóváltozat is. Amennyiben sikerül rá pályázati forrást szerezni, a nyomtatott változat is elkészülhet, de szóba jöhet akár falinaptár elkészítése is.

A kiadvány létrehozásában közreműködött még Steinbach Ferenc, Steinbach Ferencné (helytörténet) és Metz Ivett (adatrögzítés, online szerkesztés).