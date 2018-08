A kereslet magasan tartja a lakásárakat

Több lenne a vásárló, mint amennyi eladó lakás van. Akad, aki befektetésnek veszi, a többség persze inkább lakni szeretne benne. Drágák az albérletek is, Szekszárdon például havi 70 ezer forintot is elkérnek egy kétszobás lakásért. De nem csak a lakásokat, a szántóföldet is keresik a vevők. Tolna megyében egy hektár jó minőségű szántóföldért 2-2,5 millió forintot fizetnek. Újra a föld az egyik legjobb befektetési forma, és még megélhetést is biztosít.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu Szinte mindenféle lakásra, házra, ingatlanra van kereslet a megyében, amelyben lakni lehet, mondta egy szekszárdi értékesítési tanácsadó. Még vidéken is, sőt a falvakban is – főleg azokban, amelyek közel vannak valamelyik városhoz – megnövekedett az értékesítési kedv. Ennek fő oka a kedvező hitelekhez való könnyebb hozzájutás, illetve, hogy a Családok Otthonteremtési Kedvezményét mind többen veszik igénybe. Ugyanakkor, akinek pénze van, amit esetleg szeretne befektetni, az is szívesen vásárol lakást vagy házat, amit aztán bérbe adhat. Egy szekszárdi, belvárosi, 50–60 négyzetméteres panellakásért 12–14 millió forint körüli árat is megadnak, attól függően, hányadik emeleten van a lakás, van-e lift a házban, milyen állapotban vannak a nyílászárók, mennyit kell felújításra költeni a vásárlás után. Az albérletek is meglehetősen drágák, egy kétszobás lakásért a megyeszékhelyen havi 70 ezer forintot is elkérnek, és ezt az összeget általában meg is adják, hiszen szegényes a kínálat, mondta a szakember. A statisztikai hivatal friss adatai szerint, a lakáspiaci folyamatokat továbbra is a használt lakások eladása határozza meg. Ennek bővülése 4,4 százalék volt a múlt év hasonló időszakához képest. Nagyné dr. Naszádos Katalin ingatlanügyekkel foglalkozó szekszárdi ügyvéd szerint nem csökkent a vásárlási kedv és az árak sem nagyon változtak. A Tartsay lakótelepen egy egyedi gázos fűtésű, 56 négyzetméteres lakásért 13 millió forint vételárat fizetett a vevő. Hasonló a helyzet Szekszárd belvárosában is, ott a panelért is megadják ezt az árat, ha van hozzá parkoló és liftes az épület. Hasonlóan nagy a kereslet a lakásokra Bonyhádon és Dombóváron is. Tolna megyében Pakson a legkönnyebb eladni a lakásokat, és itt lehet legdrágábban vásárolni, mondta a szakember. Tavaly a zártkerti ingatlanok 7–10 százaléka cserélt gazdát, a termőföldeknél pedig 30 ezer hektár körüli volt az adásvétel. A földmérők tapasztalatai szerint egyrészt befektetési céllal, másrészt művelési céllal vásárolnak az emberek. A legnagyobb kereslet a termőföld iránt van, illetve az állattartók körében népszerű még a legelő. Erdőt jellemzően csak az vásárol, aki azt tarra vághatja, hogy a haszon hamar bejöjjön. – Az arany mellett a másik kincs a termőföld – mondta a bátai Varga Péter – A föld nem inflálódik, aki tisztességesen termel, annak a megélhetést, a gyarapodást is jelenti – tette hozzá. Nagyné dr. Naszádos Katalin szerint aranykoronánként 50–70 ezer forintot kérnek a szántóföldért. A szőlő, gyümölcsös még drágább, hektáronként 2,5 millió, sőt a 3 millió forintot is eléri, ha jó helyen van a terület. Adásvételi szerződés, kifüggesztés A vásárlás menetében nincs változás: az adásvételi szerződést a föld fekvése szerint illetékes jegyzőhöz kell benyújtani, meghatározott formanyomtatványon. Ha a kérelmet hiányosan nyújtják be, a jegyző 5 napos határidővel hiánypótlást bocsát ki. Megfelelő kérelem alapján a jegyző 15 napon belül a szerződés anonimizált példányát (amelyen a személyes adatok nem szerepelnek) kifüggeszti a hirdetőtáblára, megjelölve a közzététel és levétel napját (60 napos a jogvesztő határidő). Az elővásárlásra jogosultak a jognyilatkozataikat a jegyző részére csak személyesen adhatják át, aki ellenőrzi az adatokat és rögzíti azt a megállapítását, hogy az aláírás az átadó személytől származik. Amikor 60 nap után leveszi a szerződést a hirdetőtábláról, a beérkezett jognyilatkozatokról 8 napon belül iratjegyzéket készít, és azokat az adásvételi szerződés eredeti példányaival együtt megküldi vagy az eladónak (ha nincs szükség hatósági jóváhagyásra), vagy a mezőgazdasági igazgatási szerv részére jóváhagyás céljából.