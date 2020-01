A továbbtanulás előtt álló általános iskolás diákok írásbeli felvételi vizsgái zajlanak ma ország szerte, megyénkben közel harminc intézményben.

Ma írják a központi középfokú felvételi vizsgát a 9. évfolyamra, a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkező diákok országszerte. Megyénkben közel harminc intézményben – gimnáziumokban, szakközépiskolákban és szakgimnáziumban egyaránt – zajlanak a továbbtanulás előtt álló általános iskolás diákok írásbeli felvételi vizsgái.

Csajági Sándor, a Paksi Vak Bottyán Gimnázium igazgatója elmondta, hogy 78 tanuló ír ma az iskolában dolgozatot. Terveik szerint szeptembertől a kilencedik évfolyamon két 26-28 fős osztály indul, a tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy ez a létszám még kedvező a diákok és a tanárok szempontjából is. A hat évfolyamos képzésen szintén ekkora létszámú osztályt szeretnének indítani, az arra jelentkezőknek viszont nem kell felvételi vizsgát tenniük. Esetükben az ötödik évfolyam végén és a hatodik évfolyam félévében elért eredményt veszik alapul. Mint azt Csajági Sándortól megtudtuk, az intézmények eldönthetik, hogy csak a tanulmányi eredmények alapján veszik fel a hozzájuk jelentkezőket, vagy írásbelit is kérnek tőlük, esetleg szóbeli meghallgatással is kiegészítik ezt. Utóbbitól egyébként a négy évfolyamos képzésre jelentkezők esetében is eltekintenek a Vak Bottyán Gimnáziumban.

Az intézményvezető hozzátette: az írásbeli előtt mindig arra biztatja a diákokat, hogy bátran kezdjenek neki a feladatlapnak, ne izguljanak és próbáljanak meg minél több kérdésre válaszolni. Törekedjenek azon feladatok megoldására, amelyekkel a legtöbb pontot tudják megszerezni, hiszen a kezdeti sikerélmény motivációt jelent számukra a folytatáshoz.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatójában azt írják, a felvételi vizsgán részt vevő diákoknak mind a magyar nyelvi, mind a matematika írásbeli vizsgákon 45 perc alatt tíz feladatból álló feladatsort kell megoldaniuk, ezzel tárgyanként 50-50 pontot szerezhetnek. Az írásbeli felvételi vizsga elsődleges célja az eredményes középiskolai tanuláshoz szükséges alapvető készségek és képességek, kompetenciák felmérése, ezért egyik feladatlap sem hagyományos tantárgyi teszt. A felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést április 30-ig küldik meg a jelentkezőnek.