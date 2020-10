A kézmosás világnapját ünnepeltük ma

Kézfertőtlenítéssel a halálos fertőzések is megelőzhetőek, ennek ellenére sokszor komoly problémákat okoz, hogy elmarad a kézmosás és a kézfertőtlenítés. Ennek a ténynek ebben az évben különös jelentősége van, és nem árt, ha tudjuk, a kézmosásnak is van világnapja, nevezetesen október 15-e.

Már a Biblia ószövetségi könyveiben is olvashatunk szigorú szabályokat az étkezés előtti kézmosásra és az étkezés körülményeire vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy az ókori embereknek is volt fogalmuk arról, hogy bizonyos betegségek és a kezek tisztasága vagy szennyezettsége között összefüggés van. Mi, magyarok büszkék lehetünk arra, hogy Semmelweis Ignác bizonyította be először tudományos módon azt, hogy kézfertőtlenítéssel igen nagy bajok is megelőzhetők.

Azzal a sztereotípiával, hogy csak étkezés előtt és WC-használat után kell kezet mosni, jó esetben mára azok is szakítottak, akik – mondjuk úgy – kevéssé kényesek a tisztaságra. A mindennapokban számtalan olyan felülettel, tárggyal kerül az ember érintkezésbe, amelyek veszélyes baktériumokat, vírusokat hordozhatnak. Ilyenek például a billentyűzetek és a telefonok. Kevés dohányos ember van tudatában annak, hogy a cigaretta szájhoz emelése komoly fertőzési kockázatot jelent. Amennyiben szennyezett kézzel fogja meg a cigarettát, kórokozókat juttathat a szájába. Ezért, aki ragaszkodik egészségtelen szokásához, az cigaretta kézbe vétele előtt és dohányzás után is mosson kezet.

Vásárláskor először ellenőrizzük, hogy a fertőtlenítőszer alkalmas-e a vírusok elpusztítására, mert nem mindegyik fertőtlenítőszer ilyen. A bőr-és felületfertőtlenítőkön kötelező feltüntetni, hogy milyen kórokozók ellen hatásosak. A fertőtlenítőszer használatakor figyeljünk az előírt behatási idő betartására, azaz arra, hogy mennyi időre van szüksége a szernek a vírusok elpusztítására. Ha például egy fertőtlenítő folyékony szappant túl hamar lemosunk, nem tudja kifejteni teljesen a hatását. Az elégséges behatási idő a vírusok ellen lehet akár egy perc is. A kézfertőtlenítésnél arra is figyeljünk, hogy az egész kézfelületünket alaposan dörzsöljük át, mossuk meg. A szokásos gyors kézmosásnál gyakran kimaradnak a kéz egyes részei, holott ezeken ugyanúgy ott lehetnek a kórokozók.

