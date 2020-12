A kicsiknek télen is kell a friss levegő

A téli hónapokban jellemző a ködös, párás, hideg idő. Felmerül a kérdés, ilyen körülmények között hogyan és mennyi ideig szabad levegőre vinni a gyermekeket.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– A kislányom nyolc hónapos, van mikor napokig nem megyünk ki a szabadba, mert nem szívesen viszem ki, amikor ködös, hideg az idő – mondta Szászi Ilona, szekszárdi fiatal édesanya. – A városközpontban lakunk, sok autó halad át arra, így a járdán sétálva sem lenne jobb helyzetben, mint otthon. A védőnővel ezt megbeszéltem és egyetértett azzal, hogy ilyenkor inkább hosszabban szellőztessek, miközben a kicsit felöltöztetem.

Az újszülötteknél nagyon fontos a hozzászoktatás a hidegebb időhöz. Eleinte javasolt a szobát alaposan átszellőztetni, a felöltöztetett csecsemőt ebben a hőmérsékletben tartani kezdetben negyed óráig, majd lehet növelni az időt, mondta az általunk megkérdezett szekszárdi védőnő. Ha van a háznak szélfogó verandája, ahol a hőmérséklet a kinti és a szobai közötti érték, ott hamarabb lehet emelni a levegőn töltött időt. Inkább vigyük ki naponta többször rövid időre a kicsit, mint egyszer két órára.

– Mi szerencsések vagyunk, mert családi házban élünk, így a kertben tett séta napi rutin – mondta Kékes Ferencné Edit, két kisgyermek anyukája. – A kisebbik most múlt egyéves, a nagyobb pedig három. Ilyenkor igyekszünk valamilyen elfoglaltságot keresni, például, megkeressük a madarak etetőjét, a cica tálját, hogy legyen kedvük kint lenni.

– Mínusz öt fok alatt csak akkor vigyük ki a kisgyermeket, ha feltétlenül szükséges, és akkor is csak rövid időre. Ilyenkor jó ha meleg itallal, pár korttyal itatjuk meg a kicsit, és a bőrét krémmel bekenjük a séta előtt – mondta a védőnő. – Az örökmozgó, bölcsis és óvodás korú gyermekeket viszont már bátran lehet kivinni a szabadba mozogni hidegben is. A sétát érdemes úgy időzíteni, hogy a következő etetés előtt kényelmesen, legalább 20 perccel korábban haza is érjen a család, hogy ne kelljen kapkodni.

Induláskor először a kicsit öltöztessük fel és amíg a szülő készülődik, nyugodtan nyissa ki az ablakot, hogy szokja a lehűlő levegőt a gyermek. A sapka használata kötelező. Olyat kell választani, ami védi a homlokot. Télen a legjobb egy levegőztető zsák, overall. Semmiképpen ne bíbelődjenek az anyukák sál vagy kesztyű beszerzésével a téli hónapokban, inkább legyen nagyobb az az overall és lógjon túl a kicsi kezén.

Amikor hazaértek, a babát azonnal le kell vetkőztetni. Ez alól kivétel, ha alszik. Ilyenkor érdemes még egy kicsit a teraszon hagyni. A kicsi arca elé ne tegyünk sálat, mert a lehelet páratartalma átnedvesíti, és megfázhat tőle.

Borítóképünkön: A néhány hónapos csöppségnek télen is kell időnként a friss levegő