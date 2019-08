A kikelés előtt hat a hasznos baktérium

Kőszegi Dániel, dunaföldvári egészségügyi gázmester indította el a szúnyoglárva programot a vérszívók biológiai gyérítése érdekében. Emellett arra is felhívja a figyelmet, a lakosság mit tehet a szúnyogok számának csökkentése érdekében.

A szúnyogok ellen Magyarországon ma még túlnyomó részt kémiai irtással lépnek fel, holott a biológiai módszer Európa számos országában már több évtizede bevett eljárás. Hazánkban a dunaföldvári Kőszegi Dániel egészségügyi gázmester, a Magyar Szúnyogirtók Országos Szövetségének elnöke azon kevesek közé tartozik, akik ezzel foglalkoznak. Elmondta, hogy csak azokon a helyeken alkalmaznak kémiai gyérítést, ahol nem megoldható a biológiai irtás. Tudomása szerint rajtuk kívül még egy cég foglalkozik ezzel professzionálisan.

A módszerről elmondta, hogy az 1960-as években az Újvidékről származó, de Izraelben dolgozó Yoel Margalith fedezett fel egy természetben élő, talajlakó baktériumot, amely toxikus fehérjét termel. Ez a vízbe juttatva lárva állapotában pusztítja el a szúnyogokat. Ez egy szuperszelektív anyag, nem árt másnak a természetben, és használatával ki sem kelnek a szúnyogok.

Ezzel szemben a kémiai gyérítés csak a már kifejlett példányokat veszi célba, amelyek hiába pusztulnak el a kezelt területen. Néhány nap múlva kikelhet az új generáció azon a helyen, ahol az irtás volt, valamint a külterületekről, akár több kilométerről is, újabb vérszívókat fújhat be a szél. A kémiai gyérítésnek emiatt nincs hatástartóssága.

Az egészségügyi gázmester elmondta, hogy a jelenleg alkalmazottról még nem, de minden korábban használt kémiai szerről kiderült, hogy károsító hatása volt. A biológiai módszer viszont garantáltan környezetbarát, kizárólag a szúnyoglárvákra van hatással, és Németországban például fokozottan védett természetvédelmi területeken is több tíz éve használják. Eredményességét jelzi, hogy egy hektáron végzett biológiai gyérítés kiváltja százhatvan hektárnyi terület kémiai kezelését.

Kőszegi Dániel arról is beszélt, hogy hat éve, a szúnyoglárva program indításakor megkereste a Közép- és Alsó-Duna-menti települések polgármestereit. Több mint ötven önkormányzati vezetővel vette fel a kapcsolatot, de csak néhány település kapcsolódott be a programba. Dunaföldvár, Paks, Gerjen, Bölcske, Foktő, Kisapostag és Baracs önkormányzata anyagi támogatást nyújt, de vannak még települések, amelyek jelezték csatlakozási szándékukat.

Azért is lenne fontos, ha minél többen részt vennének benne, mert Dunaföldváron ugyan már mérhető a javulás, de igazán tartós eredményt a módszer regionális szintű alkalmazásával lehetne elérni. A szakember ugyanakkor hozzátette, hogy ez az eljárás jóval több munkát igényel, mint a kémiai. 2015 óta a Duna árterében végeznek kutatómunkát az áradás levonulása után. GPS-es nyomkövetővel feltérképezik a kialakuló vizes részeket, és rögzítik azok helyét, így a következő évben már pontosan tudják, hol vannak szúnyogtenyésző területek, és célirányosan tudnak beavatkozni.

A munka gyakorlatilag dzsungel körülmények között zajlik, kidőlt fák, mocsaras részek nehezítik a haladást, ezért quadokat, mocsárjárót, drónt és kisrepülőgépet is használnak, hogy elérjék a nehezen megközelíthető helyeket. A terepmunkában állandó segítői, valamint a Pécsi Tudományegyetem biológia szakos hallgatói segítik Kőszegi Dánielt. A szakember szerint jó lenne, ha a kémiai módszerhez hasonlóan a biológiai gyérítést professzionálisan végző cégek is kapnának állami támogatást.

A csípőszúnyogok bármilyen kis vízben képesek szaporodni, ezért a lakosság is sokat tehet a szúnyogpopuláció csökkentéséért. Kőszegi Dániel elmondta, hogy a ház körül minden vízgyülemet meg kell szüntetni. A medencék, a díszkutak, a kerti tavak hamar szúnyogtenyésző hellyé válnak, ha nincsenek használva. Ilyenkor ezek vizét le kell ereszteni, a kerti tavakba pedig érdemes halakat telepíteni, ezek ugyanis a szúnyoglárvák számát minimálisra csökkentik.

A hordók, a vödrök, a virágtartók, az autógumik és az ezeket takaró ponyvák is megtartják az esővizet, kiváló helyet biztosítva a vérszívók szaporodásához. Ezek megszüntetésére is figyelni kell, a hordókat pedig érdemes hálóval lefedni. Az eltömődött ereszcsatornákban, vizesárkokban, csapadékcsatornákban a pangó víz szintén könnyen szúnyogkeltetővé válhat. Fontos tehát ezek tisztán tartása is.

A szúnyoglárva program oldala elérhető a legnagyobb közösségi portálon, ahol további hasznos tanácsokat lehet találni.