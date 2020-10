A kisebb koszorúk kelendőek, a legtöbb krizantémból fogyott

Mindenszentek ­közeledtével egyre több embert látni krizantémmal, gyertyákkal, koszorúkkal megrakodva. A piacokon, boltokban rengeteg a nézelődő, akik még az ­utolsó előtti pillanatban is igyekeznek összehasonlítani az árakat.

A hétvégén a temetők lesznek a legforgalmasabb helyek, hiszen vallástól függetlenül szinte mindenki felkeresi elhunyt szerettei sírját. Mindenszentek, azaz november elseje azoknak az üdvözülteknek a közös ünnepe, akiket nem avattak szentté, illetve akikről a kalendárium nem emlékezik meg név szerint. A november 2-i halottak napja a katolikusokon kívül a protestáns egyházak ünnepe is, 998-tól csak a bencések, a XII-XIII. századtól már egész Európában megtartották.

Magyarországon a mindenszentek a rendszerváltás után, 2000-ben lett újra munkaszüneti nap.

Mindenszentek előtt a gyertyák, mécsesek mellett koszorúból és krizantémból vásárolunk a legtöbbet. A koszorú kiválasztása ilyenkor is ízlés kérdése. A műanyagok tartósság szempontjából verhetetlenek, és az áruk is kedvező. Mégis a tobozból készült, az élőfenyős és a moha alapúak a népszerűbbek. Egy közepes méretű mohakoszorút legolcsóbban 1500 forintért, egy tobozost, élő virággal 2200 forintért lehet megvásárolni. A piacokon zömében a házilag készített koszorúkat, krizantémokat kínálják, ez utóbbi szálja 350 forinttól kezdődik, de cserépben jobban megéri. Egyre népszerűbben az úgynevezett álló koszorúk is, ezek darabjáért 3000-5000 forintot is elkérnek.

– Idén nagyjából ötezer forintot költök a mindenszentekre, halottak napjára temetőbe szánt virágokra, gyertyákra. Utóbbiakat egy százforintos boltban szereztem be, a virágokat azonban csak most veszem meg, hogy frissek legyenek. Jártam üzletekben, piacon, volt időm szétnézni, hol kapom meg őket a legolcsóbban – mondta egy szekszárdi asszony.

Sokan kelnek útra is majd hétvégén, van aki megyén belül egyik településről a másikra látogat, míg vannak akiknek nagyobb távolságot kell megtenniük ahhoz, hogy a szeretteik sírjához – legalább egy évben egyszer – eljussanak. Így nekik ez az ünnep nagyobb kiadást jelent, hiszen nem csak a koszorúk, gyertyák, virágok árát kell bekalkulálniuk, hanem az útiköltséget is.

A vásárlói szokások is megváltoztak Sok piaci árus panaszkodott arra, hogy a fiatalok számára már kevésbé jelentős a mindenszentek ünnepe, jellemzően csak idős, vagy középkorú vásárlóik vannak. Az egyik piaci árus szerint az idősebb generáció még megadja a módját ennek az ünnepnek, a fiatalok azonban sokszor megelégszenek azzal, ha egy apró mécsest gyújtanak, nem bajlódnak virággal, koszorúval, ez pedig érződik az árusok forgalmán is. Az idősebbek jellemzően öt-tízezer forintot is költenek az ünnepre, ők általában virágot és mécsest is vesznek, és koszorút is helyeznek a sírokra. A fiatalabbak ellenben főként gyertyát gyújtanak, és esetleg e mellé még egy szál virágot helyeznek szeretteik sírjára, de a cserepes virágok, koszorúk már kevésbé népszerűek a körükben. Holott a díszek között már egészen különleges, egyedi darabokat is lehet találni, ezeket azonban sokan azért nem merik választani, mert félnek, hogy ellopják a temetőből.

Borítóképünk illusztráció