A Kolping egy európai katolikus középiskola

Tolna megye egyetlen, egyházi fenntartású szakképző iskolája a 30. tanévét kezdte meg Szekszárdon a névadó atya négy alapelve szerint: légy jó szakember, jó családapa (anya), jó hazafi és jó keresztény.

A Szekszárdi Kolping-Iskola harmincadik tanéve a mostani. Ez volt Tolna megye első egyházi középiskolája a rendszerváltás után, és az ország 15 hasonló intézménye közül is az elsőként induló, ami máig a legnagyobb. Igazgatója öt éve Koller Tamás, aki száműzte a lazaságot, nagy hangsúlyt fektetve a katolikus szellemiségű nevelésre.

– Ez az egyetlen egyházi fenntartású szakképző iskola Tolna megyében – mondja Koller Tamás. – A képzési rendszer most picit bonyolult, mert zajlik a szakképzés átalakítása. Vannak még kifutó és vannak már új képzéseink. Oktatunk leendő szakácsokat, kertészeket, divatszabókat, szociális gondozókat és másokat. Szakképző és szakiskolai képzés is folyik, továbbá esti gimnáziumi osztályt is indítunk azoknak, akik munka mellett szeretnének leérettségizni. Emellett művészeti iskolát is működtetünk, táncot, bábszínészetet tanítva.

Idekerülésemkor az iskolának meglehetősen „szakmunkásos” híre volt a városban. Ezen akartam és remélem, hogy tudtam is változtatni. Ma már egyértelműen katolikus az oktatási intézmény. Bevezettük a kéthetenkénti Szentmise-látogatást. Módosítottuk a házirendet: nincs szakadt nadrág, haspóló, mobiltelefon, piercing. Ezt elfogadták a gyerekek is, a szülők is, és figyelmeztetik szeptemberben az újakat, hogy öltözzenek fel rendesen, mert ez a suli már nem az a suli. Hanem egy európai katolikus középiskola – húzta alá az igazgató.

Arról is beszélt, hogy alapvetően nem a továbbtanulásra gyúrnak. A névadójuknak, Kolping atyának volt négy alapelve: légy jó szakember, jó családapa (anya), jó hazafi és jó keresztény. A Kolpingból jó embereket, felkészült szakembereket szeretnének útnak indítani az életbe.

Az iskolát 1991-ben indították az egykori Úttörőházban, s egy évvel később költöztek jelenlegi helyükre, a Pázmány térre. Házvezetőnő-képzéssel kezdtek, aztán jöttek sorra az új szakok, például szabás-varrás, kézimunka, sütés-főzés, csecsemőgondozás. Kertészeti telephelyüket 1994-ben alakították ki, később egy palánki épülettel is bővült az intézmény. Sorra szerveztek képzéseket egyre több szakmában, a szakközépiskolai oktatás és az esti gimnázium is elindult.

Borítóképünk: Szociális gondozó és ápoló tanulók Pestiné Rábli Zsuzsannával