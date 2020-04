A konyha az egyik legtűzveszélyesebb helyiség

A járványügyi helyzet miatt az emberek nagy része több időt tölt otthon, az éttermek, a szórakozóhelyek korlátozott nyitvatartása, majd bezárása miatt megnőtt a konyhában sütéssel, főzéssel töltött idő. A tűz keletkezése szempontjából azonban a konyha az egyik legkockázatosabb helyiség – hívta fel a figyelmet Köves Péter, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Elmondta, hogy a tűzhelyen felejtett, túlhevült olaj pillanatok alatt meggyulladhat. A lángokat az edényre helyezett fedővel vagy nedves ronggyal lehet megszüntetni, az olajat aztán hagyni kell lehűlni. A zsiradékot semmiképpen nem szabad vízzel oltani, ugyanis az égő olajba jutó víz azonnal gőzzé alakul, és szétveti a lángokat, amelyek égési sérüléseket és komoly tűzkárokat okozhatnak.

Köves Péter a megelőzéshez is szolgált jó tanácsokkal. Elmondta, hogy a tűzhelyen készülő ételt nem ajánlott felügyelet nélkül hagyni, és jó, ha van tűzoltókészülék a konyhában. A kenyérpirító, a kávéfőző és a főzőlap környékén ne legyen éghető anyag. A gyerekek sütés, főzés közben ne játszanak a nyílt láng közelében. Körültekintően elhelyezett füstérzékelővel még kezdeti stádiumában észlelhető a tűz. Ha segítség nélkül elolthatóak a lángok, annak haladéktalanul neki kell kezdeni, de az ilyen esetet is be kell jelenteni. Ha viszont egyedül nem lehetséges a tűz elfojtása, tűzoltókat kell hívni a 112-es segélyhívó számon.

Az otthon bekövetkező tűzesetek a figyelmetlen konyhai tevékenységek mellett leggyakrabban az elektromos berendezések nem rendeltetésszerű használata és ágyban dohányzás miatt történnek.

Borítóképünk illusztráció!