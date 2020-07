A konzultáció érett demokráciára vall

Ha egy ország vezetése nem fél megkérdezni az állampolgárok véleményét, az érett demokráciára vall. Ezúttal Szekszárd polgármestere, Ács Rezső, a megyei közgyűlés alelnöke, Orbán Attila és Bognár Cecil szekszárdi népművelő fejtette ki véleményét a Nemzeti Konzultációról.

Bognár Cecil nyugdíjas pedagógus, népművelő is kitöltötte a kérdőívet, sőt még ki is egészítette azt, ahol hiányosnak érezte. Mindannyiunk számára fontosnak tartja a konzultációt, amelynek alapvető jelentőségét abban látja, hogy ezáltal állhat ki ember ember mellett. Mint mondja, ő mindenkihez jóhiszeműen fordul, és a segítő szándékot feltételezi róla, pártállástól függetlenül.

Azt vallja, magyarságunk kötelez minket arra, hogy odafigyeljünk egymásra, hogy a magyar népet érintő fejleményeket kontrolláljuk. Az arrogáns támadások szerinte azonban nem az együttélést, hanem a bomlasztást segítik elő.

Úgy véli, a kormánynak is lehetnek hibái, de legalább küzd értünk. Egyúttal feltette a kérdést: vajon bűn az, ha nem engedünk be az országba olyan közösségeket, melyek a befogadó kultúráját nem fogadják el, de saját kultúrájukat rákényszerítenék a másikra?

A Nemzeti Konzultáció által felvetett problémákhoz való hozzáállást az a kérdés alapozza meg, hogy te magyarnak tartod-e magad? Bognár Cecil magyarságtudatából kiindulván, az összefogás igényével közelítette meg a kérdéseket. Megjegyezte: a határon túliak is magyarok akarnak maradni, és ehhez nekik is megvan a joguk. A határon innen élőknek pedig érdemes anyagilag is támogatni őket, hiszen az ő megmaradásuk hozzájárul a magyar nemzet egészének megmaradásához.

Bognár Cecilt a nemzet féltése vezérli. Nem azokért szeretne küzdeni, akik mocskolódnak. Úgy látja, minden szabadságharcunkban a bomlasztó meg nem értés, az árulás vezetett vesztes csatákhoz.